أمريكا تؤكد التزامها بدعم دول الخليج لتطوير قدراتها الدفاعية

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصال مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، التزام الولايات المتحدة بمساعدة الشركاء في الخليج على تطوير قدراتهم الدفاعية ضد التهديدات من اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزير الأمريكي أدان هجوم الحوثيين على مواقع مدنية في دولة الإمارات، بما في ذلك مطار أبوظبي، ما أسفر عن مقتل وجرح مدنيين.

وشدد بلينكن على أهمية تخفيف الضرر الواقع على المدنيين في اليمن، حسب البيان.

في سياق آخر، ندد أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات، بالاعتداءات الإرهابية الشائنة التي شنها جماعى الحوثي في العاصمة الإماراتية أبوظبي الاثنين، وذلك في بيان صدر الجمعة بالإجماع.

وجرى الموافقة على هذا البيان الذي أعدته الإمارات، والذي يؤكد أن هذه الاعتداءات على مدنيين "ارتكبها وتبناها الحوثيون"، فيما كان مجلس الأمن يستهل اجتماعاً طارئاً حول هذه التطورات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وطلبت دولة الإمارات، العضو غير الدائم في مجلس الأمن منذ الأول من يناير، عقد هذا الاجتماع المغلق.

ورحبت الإمارات، ببيان مجلس الأمن الدولي الذي أدان فيه بالإجماع "الهجمات الإرهابية" للحوثيين، والتي استهدفت منشآت مدنية في دولة الإمارات.

وقالت مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن الدولي، لانا نسيبة، الجمعة، إن الإمارات تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها، وعن نمط عيشها وعن مواطنيها وكل من يعيش على أرضها.

وأضافت بعد جلسة مغلقة لمجلس الأمن أن "هناك حاجة للرد على الحوثيين وتحميلهم المسؤولية، نحن سعداء بأن المجلس بأعضائه ومنظماته أدانوا بشكل كبير الهجمات الحوثية باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي".

وتابعت مندوبة الإمارات "تحدثنا اليوم بصوت واحد.. هذه الهجمات البغيضة للحوثيين تهديد لكل المجتمع الدولي، وليس للإمارات فحسب. ودولة الإمارات تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها، وعن نمط عيشها وعن مواطنيها وكل من يعيش على أرضها".