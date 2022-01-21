أشرف زكي: مواقع بير السلم وارء أخبار تدهور حالة عادل إمام

رصد الإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج المصري أفندي، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، فقرة للحديث عن الشائعات التي تطالب العديد من نجوم الفن وفي مقدمتها ما يتردد من شائعات بشأن تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام.

قال أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، إن هناك موجة كبيرة من الشائعات بحق الفنانين خلال الفترة الأخيرة، مطالبا الصحفيين بعدم أخذ أي اخبار تخص المشاهير في المجال الفني إلا من خلاله.

وأضاف اشرف زكي، في مداخلة هاتفية للبرنامج، أن مواقع بير السلم هي من ينشر شائعات عن بعض الفنانين، لافتا إلى أنه استبعد أن يكون من أطلق هذه الشائعات فنانين منافسين.



