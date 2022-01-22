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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هنطرد في الشارع.. مخرج وزوج فنانة شهيرة يستغيث

المخرج مراد منير
المخرج مراد منير

مأساة كبرى يتعرض لها المخرج المسرحي الكبير مراد منير، زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال وابناها يوسف وليلى مراد، بعد أن حصلت صاحبة الشقة التى يسكنون فيها على حكم بالطرد ضدهم لانتهاء مدة الايجار واحقيتها فى استعادة الشقة التى يستأجرها المخرج الكبير منذ 8 سنوات بنظام الإيجار الجديد.

وكتب المخرج مراد منير-زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال- منشورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشف فيه عن احتمالية طرده من شقته بسبب الإيجار. 

وكتب زوج الراحلة فايزة كمال عبر فيسبوك: «سيادة الرئيس.. اتوجه اليك كأحد ابناءك انا الفنان مراد منير ابلغ سيادتك انه.. سيتم طردى من الشقة التى استأجرتها انا وزوجتى فايزه كمال منذ ٨ سنوات وسأصبح انا وعفشى فى الشارع بعد ان رفضت صاحبة الشقة أن تأخذ منى الإيجار وكسبت قضية طردى.. رفض قسم ثان مدينة نصر منحى مهلة ايام لانتقل لمكان اخر وهددنى  بإلقائى واولادى فى الشارع صباح الاحد.. يرضيك انام فى الشارع فى البرد ده ؟». 

الفنانة الراحلة فايزة كمال ليلى مراد مراد منير مدة الإيجار الشقة

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