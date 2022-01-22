يراعي أمه وأخته في مرضهما.. قصة شاب ترك عمله ليتفرغ لرعايتهما.. فيديو

قال أحمد فوزي، إنه تفرغ من عمله لرعاية أمه وأخته، قائلا ، إن "اختى عندها إعاقة كاملة في منطقة القدم واليدين، واللى عندها حالة نفسية، ووالدتي عندها جلطة في مخ وشلل نصفي ووالدى متوفي منذ 6 سنوات.

وأضاف أحمد فوزي، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياه”، “أن المشاكل بدأت بيني وبين مراتي بسبب أنها كانت عايزة هى اللى تكون أهم من امي، وانا معنديش أهم من أمي وعمري ما هسيبها، أنا والدتي لما تعبت وجالها جلطة في المخ وشلل كنت في حال صعبة”.

وتابع أحمد فوزي، أن “اختى يعتبر معندهاش عصب ، واختى بشيلها بوديها دورة المياه وارجعها السرير تاني وامى بعمل معاها كدة عشان هي عندها شلل بالناحية اليسرى وبقومها أفطرها واديها العلاج واديها المصحف وبعد ما اخلص اعمل شغل البيت من كنس ومسح وشيل اختى".

وأشار أحمد إلى أن شقيق زوجتي يؤكد على أن شقيقته تطلب الطلاق مني، معلقا "كان بيقول أنه طلبت من مراتي تخدم أمي واختى قالت مش هشتغل خدامة لحد.

لو هموت عشانهم هموت

وقام أحمد بتقبيل قدمي والدته وأخته على الهواء، وأكد أن “امي واختى لو هموت عشانهم هموت وهما كل حاجة ليا في الدنيا، ولو محدش صحاهم الصبح ممكن يموتوا والناس مش هتعرف غير لما تشم ريحتهم و كل شئ استحمله عشان خاطر امى وشوفت سنتين مشوفتش زيهم في حياتي وعمري في حياتى ما اتخلى عنهم ومش طالب غير الستر ونفسي ارجع وظيفتي”