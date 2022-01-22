عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يراعي أمه وأخته في مرضهما.. قصة شاب ترك عمله ليتفرغ لرعايتهما.. فيديو

الشاب أحمد فوزي
الشاب أحمد فوزي

قال أحمد فوزي، إنه تفرغ من عمله لرعاية أمه وأخته، قائلا ، إن "اختى عندها إعاقة كاملة في منطقة القدم واليدين، واللى عندها حالة نفسية، ووالدتي عندها جلطة في مخ وشلل نصفي ووالدى متوفي منذ 6 سنوات. 

وأضاف أحمد فوزي، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياه”، “أن المشاكل بدأت بيني وبين مراتي بسبب أنها كانت عايزة هى اللى تكون أهم من امي، وانا معنديش أهم من أمي وعمري ما هسيبها، أنا والدتي لما تعبت وجالها جلطة في المخ وشلل كنت في حال صعبة”.

 

وتابع أحمد فوزي، أن “اختى يعتبر معندهاش عصب ، واختى بشيلها بوديها دورة المياه وارجعها السرير تاني وامى بعمل معاها كدة عشان هي عندها شلل بالناحية اليسرى وبقومها أفطرها واديها العلاج واديها المصحف وبعد ما اخلص اعمل شغل البيت من كنس ومسح وشيل اختى".

 

وأشار أحمد إلى أن شقيق زوجتي يؤكد على أن شقيقته تطلب الطلاق مني، معلقا "كان بيقول أنه طلبت من مراتي تخدم أمي واختى قالت مش هشتغل خدامة لحد.

 

 لو هموت عشانهم هموت

وقام أحمد  بتقبيل قدمي والدته وأخته على الهواء، وأكد  أن “امي واختى لو هموت عشانهم هموت وهما كل حاجة ليا في الدنيا، ولو محدش صحاهم الصبح ممكن يموتوا والناس مش هتعرف غير لما تشم ريحتهم و كل شئ استحمله عشان خاطر امى وشوفت سنتين مشوفتش زيهم في حياتي وعمري في حياتى ما اتخلى عنهم ومش طالب غير الستر ونفسي ارجع وظيفتي”

 

واحد من الناس شقيقته الطلاق طلاق طالب

ترشيحاتنا

مصابة بجلطة في المخ: قلت لإبني أرميني في الشارع ومتخربش بيتك مرضيش..فيديو

أشرف قاسم يكشف كواليس زيارة الخطيب ..ويؤكد : رئيس الأهلي أخويا الكبير .. فيديو

بعد حادث الحسكة.. العراق يستنفر لحماية الحدود إثر هروب 20 عنصرا من داعش

دعاء صلاة الاستخارة ووقتها ومعرفة نتيجتها.. كل المعلومات الشرعية الصحيحة

10/ 6 .. منتخب مصر يتفوق على كوت ديفوار فى أمم إفريقيا

السيطرة على حريق داخل محل ترزي بالشرقية.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة بالكابينة.. انقلاب سيارة نقل في النيل من أعلى كوبري فارسكور |شاهد

الموج عالي.. إنذار عاجل من الأرصاد الجوية لمدن البحر المتوسط

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

الأرصاد تحذر.. شتاء قارس وجو غائم والثلوج تضرب القاهرة والدلتا والساحل الشمالي

أجواء شديدة البرودة وأمطار.. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

بعد توجيه الرئيس السيسي.. التنظيم والإدارة يكشف تفاصيل تعيين 150 ألف مدرس

الأرصاد: انخفاض جديد في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دارت حول الأرض بمفردها.. فتاة تحصد لقب أصغر طيار في العالم|صور

الصور الكاملة من حفل إليسا بالتجمع الخامس

«أنا كده خلقتي كده».. 5 نساء و3 كلاب أثروا في حياة الضاحك الباكي نجيب الريحاني

بفستان "بينك" إليسا تطل على جمهور حفلها لدعم مرضى أورام الثدى.. صور

فيديو

فيديو جراف.. نجم تركي شهير يجري عملية تحول جنسي| تعرف عليه

«التموين» تطلق الأوكازيون الشتوى.. والتخفيضات تصل إلى 50 %

المايوه والفستان بدون بطانة.. مواقف وتصريحات وإطلالات رانيا يوسف

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ