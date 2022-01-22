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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حجز سائق للتحريات فى اتهامه بالتحرش بفتاة بالقاهرة الجديدة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حجز سائق بإحدى شركات النقل،  24 ساعة، لحين ورود التحريات فى واقعة اتهامه بالتحرش بفتاة بأفعال خادشه للحياء أثناء استقلالها السيارة معه، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

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وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سائق بإحدى شركات النقل اتهمته فتاة بالتحرش بها والقيام بأفعال خادشه للحياء أثناء استقلالها السيارة معه. 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره على حساب إحدى الفتيات بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" تضررت خلاله من قيام سائق بإحدى شركات النقل الخاصة بإتيان أفعال خادشه للحياء حال قيامه بتوصيلها لمسكنها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول والتحرش بها فحدثت بينهما مشادة كلامية وترجلت من السيارة.

بالفحص وإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد هوية المتهم وتبين أنه سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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