خبير اقتصادي: مصر نجحت في اقتحام الأسواق الأوروبية رغم كورونا .. فيديو

قال الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر حققت نجاحا في زيادة صادراتها التي تقترب من 32 مليار دولار رغم جائحة كورونا.

وأضاف "بدرة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "استيراد السوق الأوروبي من مصر محاصيل سواء زراعية أو غيره، وبعض من السلع، يعد نجاحا كبيرا للمصنعين والمشتغلين والمصدرين المصريين وذلك لاقتحامهم للسوق الأوروبي، مثلما اقتحموا السوق الياباني بالمحاصيل الزراعية".

وأشار: "اقتحام المصريين للسوق الأوروبي يدل على المجهود داخل مصر في زيادة الإنتاجية"، متابعا: "نفتتح سوقا كبيرا يعتمد على معايير عالمية، وتكون مصر فيه لاعب وشريكا أساسيا فيه".

وأوضح: "مصر تفتتح أسواق عدة، ودخولها في السوق الأوروبي يعد نجاحا كبيرا بعد خروج انجلترا من الاتحاد الأوروبي"، لافتا: "هذا واضحا في حجم الصادرات التي زادت حوالي 46% بأكثر من مليار دولار مقارنة بعام 2020 الذي كان حوالي 700 مليون جنيه".