عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 7 أشخاص بينهم 4 أطفال في تصادم مركبتي توك توك ببني سويف

اسعاف
اسعاف

أصيب 3  أشخاص و4 أطفال في حادث تصادم مركبتي توك توك، اليوم الجمعة، أمام قرية ميانة التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي بواسطة الأهل.


كان  اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف قد تلقي  إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوصول 7 أشخاص بينهم 4 أطفال مصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي ادعاء تصادم مركبتي توك توك أمام قرية ميانة التابعة لمركز إهناسيا غرب المحافظة، ووجه مدير الأمن بسرعة تقديم الإسعافات الأولية وإجراء كافة الفحوصات الطبية للمصابين.

«نظريات العلاقات العامة» .. كتاب جديد للدكتورة أماني ألبرت بجامعة بني سويف


وتم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال والطواري بمستشفى بني سويف التخصصي بواسطة الأهالي وهم؛ ساجدة أحمد مؤمن، عام، مصابة بنزيف ف البطن والصدر، أسماء أحمد مؤمن، 12 عاما، مصابة بنزيف بالبطن والصدر، رحاب عيد شعبان، 25 عاما،مصابة اشتباه نزيف بالبطن والصدر، اسلام مختار احمد، 25 عاما، اشتباه نزيف بالبطن والصدر.

وأصيبت  في الحادث مني محمود جابر، 4 سنوات، باشتباه نزيف بالمخ والبطن والصدر والحالة سيئة، تحت الملاحظة، وعلى احمد مؤمن، 4 سنوات، مصاب نزيف بالبطن والصدر وجرح قطعي بالوجه، ومديحة ممتاز احمد، 30 سنة، مصابة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.


تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإيداع المصابين قسم الاستقبال تحت الملاحظة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

 

بني سويف وزير الداخلية الداخلية جامعة بنى سويف حادث تصادم يوم الجمعة محافظة بني سويف مساعد وزير الداخلية محمود جابر الاسعافات الاولية ساعد وزير الداخلية بني سويف التخصصي

موضوعات متعلقة

«نظريات العلاقات العامة» .. كتاب جديد للدكتورة أماني ألبرت بجامعة بني سويف

ترشيحاتنا

البنتاحون: نرصد استمرار في زيادة القوات الروسية على حدود أوكرانيا

شوقى غريب يكشف عوامل تمكن منتخب مصر من الفوز على كوت ديفوار

دعاء الطواف حول الكعبة.. وماذا يقال عند رؤيتها؟

متعددة الاستخدامات.. فيات دوبلو موديل 2022 في السوق المصري |صور

برعاية الرئيس .. اليوم افتتاح المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوة

أوبرا تطلق أول متصفح ويب يسهل تداول العملات المشفرة.. إليك كيف يعمل؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة بالكابينة.. انقلاب سيارة نقل في النيل من أعلى كوبري فارسكور |شاهد

الموج عالي.. إنذار عاجل من الأرصاد الجوية لمدن البحر المتوسط

الأرصاد تحذر.. شتاء قارس وجو غائم والثلوج تضرب القاهرة والدلتا والساحل الشمالي

بعد توجيه الرئيس السيسي.. التنظيم والإدارة يكشف تفاصيل تعيين 150 ألف مدرس

أجواء شديدة البرودة وأمطار.. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

400 إصابة في إنجلترا.. بريطانيا تعلن اكتشاف سلالة جديدة من متحور أوميكرون

في لفتة طيبة.. الخطيب يزور أشرف قاسم نجم الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الكاملة من حفل إليسا بالتجمع الخامس

«أنا كده خلقتي كده».. 5 نساء و3 كلاب أثروا في حياة الضاحك الباكي نجيب الريحاني

بفستان "بينك" إليسا تطل على جمهور حفلها لدعم مرضى أورام الثدى.. صور

الأرصاد تحذر.. شتاء قارس وجو غائم والثلوج تضرب القاهرة والدلتا والساحل الشمالي

فيديو

فيديو جراف.. نجم تركي شهير يجري عملية تحول جنسي| تعرف عليه

«التموين» تطلق الأوكازيون الشتوى.. والتخفيضات تصل إلى 50 %

المايوه والفستان بدون بطانة.. مواقف وتصريحات وإطلالات رانيا يوسف

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ