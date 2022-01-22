إصابة 7 أشخاص بينهم 4 أطفال في تصادم مركبتي توك توك ببني سويف

أصيب 3 أشخاص و4 أطفال في حادث تصادم مركبتي توك توك، اليوم الجمعة، أمام قرية ميانة التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي بواسطة الأهل.



كان اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف قد تلقي إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوصول 7 أشخاص بينهم 4 أطفال مصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي ادعاء تصادم مركبتي توك توك أمام قرية ميانة التابعة لمركز إهناسيا غرب المحافظة، ووجه مدير الأمن بسرعة تقديم الإسعافات الأولية وإجراء كافة الفحوصات الطبية للمصابين.



وتم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال والطواري بمستشفى بني سويف التخصصي بواسطة الأهالي وهم؛ ساجدة أحمد مؤمن، عام، مصابة بنزيف ف البطن والصدر، أسماء أحمد مؤمن، 12 عاما، مصابة بنزيف بالبطن والصدر، رحاب عيد شعبان، 25 عاما،مصابة اشتباه نزيف بالبطن والصدر، اسلام مختار احمد، 25 عاما، اشتباه نزيف بالبطن والصدر.

وأصيبت في الحادث مني محمود جابر، 4 سنوات، باشتباه نزيف بالمخ والبطن والصدر والحالة سيئة، تحت الملاحظة، وعلى احمد مؤمن، 4 سنوات، مصاب نزيف بالبطن والصدر وجرح قطعي بالوجه، ومديحة ممتاز احمد، 30 سنة، مصابة سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.



تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإيداع المصابين قسم الاستقبال تحت الملاحظة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .