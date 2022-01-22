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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة كوت ديفوار.. عبدالظاهر السقا: منتخبات إفريقيا بتعمل حساب كبير لمصر

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد عبد الظاهر السقا مدير الكرة بنادى فيوتشر أن منتخبات إفريقيا ينتابها الحذر عند مواجهة منتخب مصر الوطني في بطولة أمم أفريقيا.

 

قال عبدالظاهر السقا فى تصريحات تليفزيونية : منتخب مصر الوطني يتعين عليهم تحقيق الفوز فى مباراة كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل.

 

أضاف: أطالب لاعبي منتخب مصر بضرورة تحقيق الفوز على الأفيال الإيفوارية وإسعاد الجماهير المصرية.

 

قرعة تصفيات المونديال

ويقيم غدا الاتحاد الافريقي لكرة القدم، قرعة المرحلة النهائية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وذلك في تمام الساعة 5 عصرا.

 

ويأتي في التصنيف الأول كل من: السنغال، الجزائر، تونس، نيجيريا، المغرب.


وفي التصنيف الثاني: مصر، غانا، مالي، الكونغو، الكاميرون.

 

الجدير بالذكر أنه تم الاستقرار سابقا على إقامة مباراة الذهاب على أرض الفريق من التصنيف الثاني، ومباراة العودة على فريق التصنيف الأول.

 

ومن المقرر أن يتم إقامة التصفيات الأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، خلال فترة التوقف الدولي في مارس 2022، حيث سيكون هذا هو أول توقف دولي بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

 

واستطاعت مصر الوصول إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات الافريقية، وذلك بعد ان احتلت المركز الأول للمجموعة السادسة برصيد 14 نقطة، ولكن التصنيف الشهري للفيفا جعل مصر في المركز 45 على العالم والسادس إفريقيا، وتأتي مصر في التصنيف الثاني.

 

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف”، اليوم الجمعة" عن هوية أفضل لاعب وحارس مرمى في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

 

واختار “كاف” فينسنت أبو بكر مهاجم النصر السعودي ومنتخب الكاميرون، كأفضل لاعب في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

 

ونشر حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم" كاف" على موقع تويتر، تغريدة كتب فيها:" أفضل لاعب في دور المجموعات هو.. فينسنت أبو بكر.. هز الشباك 5 مرات في مرحلة المجموعات؛ ما جعله يتصدر قائمة الهدافين!"

 

وقاد فينسنت أبو بكر منتخب الكاميرون لدور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث سجل 5 أهداف ساهمت في تصدر “ الأسود غير المروضة” للمجموعة الأولى.

 

واختار “كاف” محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر كأفضل حارس مرمى في دور المجموعات.

 

ونشر حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف” على موقع تويتر، تغريدة كتب فيها: "درع.. حارس مصر الرائع محمد الشناوي هو أفضل حارس مرمى في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية".

 

وحافظ محمد الشناوي على نظافة شباكه في مباراتين، ولم يتلق سوى هدف وحيد؛ ليساهم في تأهل منتخب مصر لدور الـ 16.

 

وتصدى محمد الشناوي إلى 8 كرات سُددت على مرماه في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

 

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