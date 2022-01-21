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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كاف يختار محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في دور المجموعات بأمم إفريقيا

محمد الشناوي
محمد الشناوي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف”، اليوم الجمعة" عن هوية أفضل حارس مرمى في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

واختار “كاف” محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر كأفضل حارس مرمى في دور المجموعات.

ونشر حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف” على موقع تويتر، تغريدة كتب فيها: "درع.. حارس مصر الرائع محمد الشناوي هو أفضل حارس مرمى في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية".

وحافظ محمد الشناوي على نظافة شباكه في مباراتين، ولم يتلق سوى هدف وحيد؛ ليساهم في تأهل منتخب مصر لدور الـ 16.

وتصدى محمد الشناوي إلى 8 كرات سُددت على مرماه في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

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