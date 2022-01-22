رغم معاناته المرض .. أشرف قاسم : مشاكل الزمالك تتحل الأول وبعدين أنا .. فيديو

أكد أشرف قاسم نجم نادى الزمالك السابق أنه لم يعلم بتحمل القلعة البيضاء تكاليف علاجه مشيرا إلى أنه يجب حل أزمات النادى المادية أولا موجها الشكر فى الوقت ذاته إلى مسئلى البيت الأبيض.

قال أشرف قاسم فى تصريحات تليفزيونية : أنا في نعمة الحمد لله وعندي رضا تام والدليل أني أعاني من 5 سنوات ولا أحد يعلم ومررت بمراحل كتيرة وتعاملت مع أطباء عديدون ولكن التشخيص لم يكن منضبطا.

أضاف: كان عندي مشكلة في الركبة وخشونة من الدرجة الرابعة ووصلت لمرحلة إنني أحتاج لتغيير مفاصل الركب ثم ظهر مرض الأعصاب ومرض سقوط القدم وهذا كان يجعلني أسقط على الأرض كثيرا.

استطرد: معرفش ان الزمالك تكفل بعلاجي ومحدش كلمني ويشكروا طبعاً وكتر خيرهم لو في حاجه في مشاكل مادية داخل الزمالك هقول عاوز حاجة لكن لازم مشاكل الزمالك تتحل الأول وبعدين أشرف قاسم يجي بعدين.

قرار وزارة الشباب والرياضة

كان الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، قال إنه تم التواصل مباشرة من قبل وزارة الشباب والرياضة، مع أشرف قاسم لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، للتأكيد على دعم الوزارة الكامل له، ويتم الآن بحث كيفية علاجه سواء داخل مصر أو في الخارج، ما يتناسب مع حالته الصحية .





وأضاف محمد فوزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أكد أنه يُساند كل اللاعبين الرياضيين في مختلف الألعاب، وأنه يتم عمل صندوق لدعم كافة اللاعبين الذين لديهم ظروف استثنائية .





وأكمل حديثه عن الحالة الصحية للكابتن أشرف قاسم، قائلًا إن مرضه عبارة عن اضطراب يُصيب الأعصاب المتحكمة بأطراف الجسم كاليدين والساقين، والتي تنقل الإشارة الحسية للمراكز في جسم الإنسان، مما يؤدي إلى ضعف قدرتها على إيصال الإشارة والإحساس بطريقة سليمة، وبالتالي ينتج عن ذلك الشعور بالتنميل وخدران الأطراف، مؤكدًا أنه سيكون هناك تدخل سريع من قبل الوزارة لدعم الكابتن أشرف وعلاجه.



وأجاب المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة عن سؤال "هل الحالة الصحية لكابتن أشرف تشبه حالة مؤمن زكريا ؟"، قائلًا إنه سيتم عمل لجنة طبية لتشخيص الحالة بشكل كامل ودقيق حتى يتم العلاج بالشكل المناسب .



وأكد، أننا نتابع كل كبيرة وصغيرة على منصات التواصل الاجتماعي فيما يخص المجال الرياضي، وأشكر كل الداعمين والمحبين لأشرف قاسم، وهو ما حدث في أكثر من مناسبة مع لاعبين أخرين، وستكون هناك مساندة كاملة له خلال الفترة المقبلة.



تفاصيل مرض أشرف قاسم

بحسب ما عُرف عن معاناة أشرف قاسم، فإنه يعاني من خشونة من الدرجة الرابعة افقدته كل أربطة الركبة.

ويحتاج أشرف قاسم بشكل ضروري لتغيير مفاصل الركبتين كلياً، مع صعوبة إجراء عملية جراحية في الوقت الحالي بسبب التهاب مزمن في الأعصاب الطرفية، يمنعه من التحكم في الأطراف، وقد يؤدي لعواقب صحية خطيرة.

بالتأكيد تكلفة العلاج باهظة، بسبب مكوث أشرف قاسم في المستشفى لمدة أسبوع كل شهر، يتلقى خلالها جرعات معينة لمدة 18 شهر.





وهو أحد أهم وأبرز من ارتدى قميص نادي الزمالك، وواحد من نجوم منتخب مصر البارزين عبر التاريخ، النجم الزملكاوي أشرف قاسم الذي امتدت مسيرته في الملاعب ما بين عامي 1974 إلى 1994 حقق خلالها مسيرة كبيرة كلاعب كرة موهوب ومحترف.

وشغل أشرف قاسم الوسط الرياضي عامًة بعد أنباء إصابته التي أجبرته على السير بعكازات في انتظار رحلة علاج مبهمة التفاصيل.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد ظهر اليوم، على زيارة أشرف قاسم نجم مصر والزمالك السابق، للاطمئنان عليه ومساندته.

جاء ذلك بعد الظروف الصحية التي يمر بها أشرف قاسم نجم الزمالك.

وعبَّر محمود الخطيب عن دعم النادي الأهلي ومجلس إدارته وكل قطاعاته للكابتن أشرف قاسم، وتمنى له سرعة الشفاء واستعادة عافيته، ليعود لممارسة أعماله.