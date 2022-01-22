صنع في الصين 2025.. خطة بكين للسيطرة على سوق التكنولوجيا العالمي

تسعى الصين لتصبح الوجهة الأولى لتصنيع الروبوتات بحلول عام 2025.

كما تسعى الصين لغزو العالم بالروبوتات والذكاء الصناعي في غضون ثلاثة أعوام، وتقوم الصين بزيادة حجم إنتاجها من الروبوتات وتعزيز قدرات العاملين في البرمجة والذكاء الاصطناعي.

أشار مصور لقناة "الغد"، إلى أن الصين تهدف إلى أن تستأثر بهذا السوق القادم بقوة في المستقبل القريب، إذ تسعى أن تضاعف القدرات التشغيلية بحلول عام 2025 لتصبح الوجهة الأولى في تصنيع الروبوتات حول العالم.

صنع في الصين 2025

ىفي مايو 2015 أعلن لي كه تشيانج رئيس مجلس الدولة الصيني خطة استراتيجية تستهدف زيادة القدرة التنافسية لبلاده في الصناعات المتطورة والتكنولوجية تحت شعار "صنع في الصين 2025".

وقوبلت الخطة بشكل عدائي من الولايات المتحدة التي تهيمن حاليا على قطاع التكنولوجيا، معتبرة أن بكين تستهدف "سرقة" مجهودها العلمي وابتكاراتها ومن ثم البناء عليها للسيطرة على القطاع التكنولوجي وإزاحتها من القمة التي تربعت عليها لسنوات طويلة.