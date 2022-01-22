المغرب..برلمانية تطالب وزير الخارجية بإنقاذ المحتجزين في ليبيا

طالبت نائبة برلمانية مغربية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربي، ناصر بوريطة، بتوضيح الاجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارته بخصوص وضع المغاربة المحتجزين في ليبيا، خاصة بعد وفاة 3 مهاجرين من الجنسية المغربية داخل مركز احتجاز بمنطقة الماية غرب طرابلس، وفق ما سجلته منظمة رصد الجرائم الليبية.

وبحسب وسائل إعلام مغاربية، دعت النائبة ، الوزير إلى إنقاذ المغاربة المحتجزين في ليبيا قبل فوات الأوان، وفتح تحقيق حول “شبكة الاتجار بالبشر والهجرة السرية، التي تتشكل من ليبيين ومغاربة .

مشيرة الى أن المركز المغربي لحقوق الإنسان، أفاد في بيان له أن المغاربة المحتجزين ضحية تغرير شبكات تعدهم بالتهجير نحو الديار الإيطالية، في حين يقومون بالتحايل عليهم واقتيادهم مشيا على الأقدام عبر الجزائر إلى ليبيا.