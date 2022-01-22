كأس الرابطة .. موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الزمالك نظيره غزل المحلة، اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة، في بطولة كأس الرابطة.

ويسعى فريق الزمالك بقيادة مديره الفني باتريس كارتيرون، لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط أمام فاركو بهدفين دون رد في الجولة الماضية وسط أداء باهت.

يذكر أن الزمالك تعادل سلبيا مع إنبي، في افتتاح بطولة كأس الرابطة..



ومن المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم السبت من كأس رابطة الأندية المحترفة عبر استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويشارك في بطولة كأس الرابطة الجديد 18 ناديًا تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي إضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

ومن المقرر أن يقام الدور نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وأسفرت قرعة بطولة كأس رابطة الأندية عن وقوع نادى الزمالك في إطار منافسات المجموعة الثالثة والتي تضم كل من: فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش.



ورصدت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب جوائز كبيرة على أن يحصل بطل النسخة الأولى من المسابقة على 1.5 مليون جنيه مصري والوصيف على مليون جنيه وصاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه وصاحب المركز الرابع على 250 ألف جنيه في حين يحصل كل فريق مشارك في البطولة على 100 ألف جنيه.