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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بعد نفي شائعة مرضه.. لماذا ابتعد الزعيم عن الدراما والمسلسلات الرمضانية؟

الزعيم عادل إمام
الزعيم عادل إمام

تطارد الفنان الزعيم عادل إمام على مدار السنوات القليلة الماضية، الكثير من الشائعات، حول حالته الصحية، وأحيانًا تنتشر شائعات عن وفاته، تثير الحزن والخوف في قلوب محبيه وجماهيره.

اخر الشائعات التي تم تداولها عن الزعيم عادل إمام تدهور حالته الصحية، ونقله إلى أحد المستشفيات، الأمر الذي أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والانزعاج لدى أفراد أسرته، فضلاً عن انتشار التسائلات حول تأثير حالته الصحية على أعماله الفنية، وهل سيؤدي أعمال درامية في رمضان القادم أم لا؟.

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شقيق الزعيم يرد على شائعات نقله للمستشفى

بعد تردد الشائعات الكثيرة حول صحة الزعيم عادل إمام، وانه تم نقله إلى المستشفى، بعد تدهور حالته الصحية، خرج المنتج عصام إمام عن صمته، واستنكر كل الشائعات عن شقيقه، مؤكدًا أنها لا تمت للحقيقة بصلة، ولم يتحر مروجيها الدقة.

على عكس الشائعات التي تم ترويجها، فإن  الزعيم بحالة صحية جيدة، ولم يغادر منزله، ويقضي أوقاته باللعب مع أحفاده، يستمتع معهم ويقرأ كل ما هو جديد، ذلك وفقًا لما صرح به شقيقه المنتج عصام إمام، لـ «صدى البلد»، معربًا عن انزعاجه الشديد من الشائعات التي تتردد بشكل دوري عن الزعيم، رغم نفيه المتكرر لها في وسائل الاعلام المختلفة.

تابع عصام إمام: «انا بطمن الناس وبكررها للمرة الألف الزعيم بصحة جيدة، وكفاية ترويج للشائعات بدون تحري الدقة، انا فعلا مش عارف اعمل ايه تاني».

الزعيم عادل إمام

نفي أشرف ذكي للشائعات

نفى الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، الشائعات التي يتم تداولها عن نقل الزعيم عادل إمام إلى المستشفى، لافتًا إلى أنه بصحة جيدة وحالته الصحية مستقرة، وانه في منزله الآن لم يتم نقله إلى أي مستشفى.

حقيقة ابتعاد الزعيم عن الدراما ومسلسلات رمضان

منذ عدم سنوات، اتجه الزعيم عادل إمام، إلى تقديم الأعمال الدرامية، والمسلسلات الرمضانية، وابتعد قليلاً عن السينما والأفلام، ما حمس الجماهير، لإنتظار أعماله الدرامية كل عام في رمضان، ومتابعتها، والتساؤل عن الأعمال القادمة.

فجر الناقد الفني طارق الشناوي مفاجأة بان الزعيم عادل إمام لن يعود مرة أخرى  للدراما ومسلسلات رمضان، وانه يفكر حاليًا في عمل فيلم.

يُذكر أن آخر أعمال عادل إمام السينمائية كانت فيلم «زهايمر» عام 2010، وآخر أعماله الدرامية كانت مسلسل «فلانتينو»، الذي تم عرضه في رمضان عام 2020، مع الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، وسمير صبري، وإخراج رامي إمام.

الزعيم عادل إمام مواقع التواصل الاجتماعي عصام إمام صدى البلد اشرف ذكي زهايمر فلانتينو دلال عبد العزيز داليا البحيري سمير صبري رامي امام

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