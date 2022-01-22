في تصريحٍ نادر.. الصين تكشف عن خطوة تحدت بها العقوبات الأمريكية على إيران

للمرة الأولى منذ عام، كشفت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، عن بيانات تظهر أنها استوردت النفط الخام من إيران، على الرغم من العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية، وفق ما ذكرت منصة أويل برايس الأمريكية.

تعكس بيانات واردات الخام الصيني أنها استوردت النفط من إيران يوم الخميس الماضي أيضًا، وأظهرت بيانات الجمارك الصينية ، نقلا عن بلومبرج ، أن أكبر مشتر للنفط في العالم استورد في ديسمبر ما مجموعه 1.9 مليون برميل من النفط الخام من إيران.

وظلت الصين تستورد الخام من إيران منذ أن دخلت العقوبات على إيران حيز التنفيذ في 2018 ، عندما انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مما يسمى بالاتفاق النووي، ومع ذلك ، نادرًا ما اعترفت الصين رسميًا بأنها اشترت الخام من إيران.

ويعد هذا أول إفصاح علني للصين منذ ديسمبر 2020 من أنها تشتري الخام من الإيراني، بحسب بلومبرج.

وقالت أويل برايس، إنه ليس من الواضح على الفور سبب وجوب اعتراف الصين علنًا بمواصلة شراء النفط من إيران ، لكن الكشف يأتي وسط مفاوضات صعبة في فيينا بشأن احتمال عودة الولايات المتحدة وإيران إلى ما يسمى بالاتفاق النووي.

كماسعت الصين وإيران مؤخرًا إلى تعزيز تعاونهما ، بما في ذلك في مجال الطاقة ، بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية مدتها 25 عامًا تم توقيعها العام الماضي.

ومن المقرر أن تبدأ الصين وإيران وروسيا تدريبات بحرية مشتركة في شمال المحيط الهندي، حسبما قال مسؤول علاقات عامة من القوات المسلحة الإيرانية .

وأوضحت أويل برايس، إن النفط من إيران وفنزويلا كان الأرخص سعراً، وهو ما كان حافزاً كافياً للصين للشراء في عام 2021 لأكبر كمية من النفط من المصدرين الخاضعين لعقوبات أمريكية، متجاهلة مخاطر العقوبات من الولايات المتحدة.

استوردت المصافي الصينية نفطًا أكثر بنسبة 53 في المائة من إيران وفنزويلا العام الماضي مقارنة بعام 2020 ، وفقًا لتقديرات شركة Kpler لمعلومات السوق التي استشهدت بها بلومبرج في وقت سابق من هذا الشهر.

وإجمالاً ، استوردت الصين العام الماضي 324 مليون برميل من الخام من إيران وفنزويلا مجتمعين ، وهو أعلى حجم منذ 2018.