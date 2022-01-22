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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

10 آلاف عملية وتدخلات جراحية بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد باستخدام أحدث التقنيات

مستشفى الرمد
مستشفى الرمد

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إنجازات أول مستشفى حكومي معتمد بمصر لطب وجراحة العيون مستشفى الرمد التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة بورسيعد.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه تم تقديم أكثر من 450 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد مطابقة لأعلى للمعايير العالمية للسلامة والجودة، تتضمن بداية من الفحوصات الطبية الشاملة ومرورًا بالخدمات التشخيصية المعمل والأشعة ووصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى والمتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص. 

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وأوضح السبكي، أنه تم تقديم أكثر من 225 ألف خدمة من خلال العيادات الخارجية بالمستشفى، و 100 ألف فحوصات طبية خاصة بخدمات الرمد، و 22 ألف خدمة بالاستقبال والطوارئ، و 95 ألف فحوصات تشخيصية عن طريق المعمل والأشعة، علاوة على إجراء أكثر من 10 آلاف عمليات وجراحات لعلاج أمراض العيون باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأضاف أن مستشفى الرمد التخصصي تقدم أكثر من 20 خدمة طبية في مجال طب وجراحات العيون، أهمها "عمليات زرع القرنية، ترقيع القرنية، المياه البيضاء وزرع العدسة، المياه الزرقاء، إصلاح التواء وارتخاء الجفون، تركيب دعامة أو تسليك القناة الدمعية، عمليات عينات الأورام وتفريغ العين، الشبكية والجسم الزجاجي، حقن مادة ANTI-VEGF، حقن الكورتيزون، إزالة كيس دهني، إزالة جسم زجاجي وحقن زيت سليكون، إصلاح الحول"، علاوة على تقديمها خدمات الطوارئ، والمعامل، والفحص بالأشعة OCT والتصوير بالصبغة "مجال الإبصار، قياس العدسة أو سمك القرنية، فحص قاع العين، أرجون الليزر".

وتابع أنه تقدم المستشفى الخدمات الجراحية العاجلة وغير العاجلة، مضيفًا أنها أحدثت طفرة نوعية خلال العامين الماضيين في نجاح إجراء العديد من التداخلات الجراحية والعمليات المستحدثة لأول مرة داخل نطاق محافظة بورسعيد، تصل إلى أكثر من 12 خدمة تشمل "زراعة القرنية، عمليات التجميل، إصلاح الحول والجفون، إصلاح كسر بجمجمة العين، إزالة ورم حميد بالعين، توصيل مجرى الدموع، كتاركتا مع زراعة عدسة، جلوكوما، انفصال شبكي، إزالة جسم زجاجي، حقن لوسنتس، حقن كيناكورت، إصلاح تشوهات"، وغيرها من العمليات التي تتم بنجاح ونسبة شفاء عالية.

واستكمل أن مستشفى الرمد التخصصي قلعة من قلاع طب وجراحة العيون بمصر، مجهز بأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية، كما تضم أمهر الكوادر الطبية المدربة والمؤهلة على أعلى مستوى من الخبراء والأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مجال طب وجراحة العيون، مشيرًا إلى أنها تعد نموذج من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية يمكن أن يحتذى بها وتطبيقها بمختلف محافظات مصر، حيث تم تأسيسها بمعايير عالمية لتوفير خدمات علاج أمراض العيون لأهالي محافظة بورسعيد ومدن القناة والدلتا.

تجدر الإشارة، إلى أنه تبلغ المساحة الكلية لمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد أكثر من 5 آلاف متر مربع، وتتكون من عدد 3 مباني، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 30 سرير بالقسم الداخلي والطوارئ والعمليات والمناظير، إضافة إلى 7 عيادات خارجية "الحول، إصلاح الجفون، التجميل، المياه البيضاء، الشبكية والجسم الزجاجي، الجلوكوما، القرنية"، علاوة على أنها حصلت على درجة الاعتماد القومي طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR2021 والمعتمدة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "إسكوا".

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