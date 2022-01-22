يترقب عشاق كرة القدم في القارة، السمراء اليوم السبت، في تمام الخامسة مساء، قرعة المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

تقام قرعة تصفيات أمم إفريقيا في مدينة دوالا بالكاميرون، على هامش بطولة أمم إفريقيا 2021 التي تقام حاليا بمشاركة منتخب مصر.

المنتخبات المشاركة في الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم:

المستوى الأول: السنغال - المغرب - تونس - الجزائر - نيجيريا.

المستوى الثاني: مصر - الكاميرون - غانا -مالي -الكونغو الديمقراطية.

تاريخ مصر أمام المنتخبات المحتمل مواجهتها في تصفيات كأس العالم

مصر × السنغال

خاض منتخبنا الوطني 12 مباراة أمام السنغال، وحقق الفوز في 6 مباريات، وتعادلا في مباراتين، بينما تلقى 4 هزائم.

مصر × نيجيريا

لعب منتخب الفراعنة 20 مباراة ضد نظيره النيجيري، وحقق الفوز في 6 مباريات بينما تعادل في 5، فيما خسر 9 مباريات.

مصر × الجزائر

تقابلا مصر والجزائر في 24 مباراة، فاز الفراعنة في 7 مباريات، وتعادل المنتخبين مثلهما، وتلقى المنتخب الوطني 10 هزائم.

مصر × تونس

التقى المنتخبين في 33 مباراة، حققت مصر الفوز في 13 مباراة، وتعادلا في 8 مباريات، وتلقى الفراعنة 15 هزيمة.

مصر × المغرب

واجه منتخب مصر نظيره المغربي في 27 مباراة، وحقق الفوز في 3 مباريات، وتعادلا في 11 مباراة، فيما تلقى 13 هزيمة.

نظام القرعة:

تبدأ القرعة بسحب كرة من الوعاء الأول ثم كرة من الثاني لتحديد المواجهة الأولى وتتواصل العملية تباعًا حتى اكتمال مواجهات المرحلة الفاصلة في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

ستلعب المنتخب الأعلى تصنيفا ضد المنتخبات الخمسة الأقل تصنيفا، أي أي منافس مصر سيكون واحد من المنتخبات التالية :( السنغال - المغرب - تونس - الجزائر - نيجيريا).

مباراة الذهاب من الدور الفاصل المؤهل إلى كأس العالم 2022 ستقام على أرض المنتخبات ذات التصيف الأقل.

مراسم سحب القرعة

تبدأ القرعة بسحب كرة من الوعاء الأول ثم كرة من الثاني لتحديد المواجهة الأولى وتتواصل العملية تباعًا حتى اكتمال مواجهات المرحلة الفاصلة في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

وتواجه منتخبات المستوى الأول نظيرتها من أصحاب المستوى الثاني في مباراتين ذهابا وإيابا على أن تقام مباراة العودة الحاسمة في ملعب المنتخب الذي ينتمي للمستوى الأول وذلك لتحديد أصحاب المقاعد الإفريقية الخمسة في نهائيات مونديال قطر.

وضم المستوى الأول منتخبات: المغرب والجزائر وتونس ونيجيريا والسنغال.

بينما شمل المستوى الثاني كل من منتخبات: مالي والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا ومصر.

الجدير بالذكر أنه تم الاستقرار سابقا على إقامة مباراة الذهاب على أرض الفريق من التصنيف الثاني، ومباراة العودة على فريق التصنيف الأول.

ومن المقرر أن يتم إقامة التصفيات الأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، خلال فترة التوقف الدولي في مارس 2022، حيث سيكون هذا هو اول توقف دولي بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

واستطاعت مصر الوصول إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات الافريقية، وذلك بعد ان احتلت المركز الأول للمجموعة السادسة برصيد 14 نقطة، ولكن التصنيف الشهري للفيفا جعل مصر في المركز 45 على العالم والسادس إفريقيا، وتأتي مصر في التصنيف الثاني.