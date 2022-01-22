تزامنا مع عيدها السنوي| برلماني: التاريخ سجل تضحيات الشرطة المصرية بحروف من نور

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تضحيات رجال الشرطة المصرية البواسل سيسجلها التاريخ بحروف من نور، وهذا ليس بجديد على جهاز الشرطة المصرية الذى تصدى رجاله ببسالة لكل محاولات النيل من استقرار الوطن وحملوا أرواحهم على أيديهم من أجل الحفاظ على تراب الوطن وحماية مقدراته الغالية وتوفير الأمن والأمان للشعب المصرى وتضحياتهم العظيمة التي تروي تراب وأرض الوطن.



وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المصريين يثمّنون الجهود الأمنية الكبيرة التي يتفانى أبطال الشرطة في تقديمها ليعم الأمن والأمان على الوطن والمواطن والملاحم البطولية التي يعبرون بها عما يتمتعون به من وطنية وجاهزية على أعلى مستوى، للتعامل مع الأحداث وتطوراتها، لتحقيق الأمن والاستقرار الداخلي للبلاد ومواجهة المؤامرات التي تستهدف استقرار الدولة المصرية.



وهنأ عضو مجلس النواب، الشعب المصرى والقيادة السياسية وجهاز الشرطة المصرية بعيدهم ، متابعا:" الشعب المصرى لن ينسى تضحيات رجال الشرطة الذين قدموا أرواحهم لحماية المصريين من خطر الإرهاب، فهم صمام الأمن الداخلي لمصر، خاصة ما قدمه جهاز الشرطة في التلاحم مع الشعب فى 30 يونيو، وما قدموه من بعد ذلك من أرواحهم ودمائهم فداء للحفاظ على الوطن وللمصريين".



وأكد عضو مجلس النواب، أن رجال الشرطة المصرية ضربوا أروع الأمثلة في التضحية الحقيقية من أجل الوطن في كل يوم، وصمدت أمام محاربة الإرهاب الغاشم، وستظل صامدة قوية من أجل حمايتنا والدفاع عنا ضد أى محاولات الغرض منها زعزعة الاستقرار الداخلى".