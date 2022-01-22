غلق وتشميع 5 منشآت و29 محضر إشغال متنوع غرب الإسكندرية

نفذ حي غرب الإسكندرية حملات لإزالة الإشغالات جابت شوارع راغب، النخيل، البطارية، ابن طولون وذلك بمنطقة كرموز بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية بتكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالمقاهي والمحال ومتابعة مدي الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات.

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وأسفرت الحملات عن إزالة ورفع كافة التعديات والاشغالات وتوسعة الطريق وغلق وتشميع 5 منشآت وتم التحفظ علي ٢٩ إشغال متنوع منهم ١٩ شيشة وتحصيل غرامات بمبلغ ( ٧٠٠٠ ) جنيه

وجاء ذلك بوجود إشغال الطريق بالحي.

وأكدت شعبان بان الحملات متوالية بنطاق الحي لفرض الانضباط وإزالة الاشغالات ومتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق للمحلات والكافيهات.