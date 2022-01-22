عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق وتشميع 5 منشآت و29 محضر إشغال متنوع غرب الإسكندرية

حملات مكبرة غرب الإسكندرية
حملات مكبرة غرب الإسكندرية

نفذ حي غرب الإسكندرية حملات لإزالة الإشغالات جابت شوارع راغب، النخيل، البطارية، ابن طولون وذلك بمنطقة كرموز بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية بتكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالمقاهي والمحال ومتابعة مدي الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات.

اقرأ أيضا:

عمارة الرعب.. ما السر وراء أشهر عقار مخيف في الإسكندرية ؟

وأسفرت الحملات عن إزالة ورفع كافة التعديات والاشغالات وتوسعة الطريق وغلق وتشميع 5 منشآت وتم التحفظ علي ٢٩ إشغال متنوع  منهم ١٩ شيشة وتحصيل غرامات بمبلغ ( ٧٠٠٠ ) جنيه
وجاء ذلك بوجود إشغال الطريق بالحي.

وأكدت شعبان بان الحملات متوالية بنطاق الحي لفرض الانضباط وإزالة الاشغالات ومتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق للمحلات والكافيهات.

الاسكندرية الإجراءات الاحترازية مواعيد الغلق المطاعم والكافيهات غرب الإسكندرية تطبيق الاجراءات الاحترازية ازالة الاشغالات

ترشيحاتنا

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة

القوات المسلحة تهنئ وزارة الداخلية بـ عيد الشرطة

القباج: نفخر أن مستشفي الأورام للأطفال بالصعيد يقف شامخا بجانب سرطان الكبار

كيف أحافظ على الصلاة في وقتها؟.. 5 أسباب وراء عدم المواظبة

شادي حسين يتعادل لـ سيراميكا كليوباترا في شباك انبي بكأس الرابطة

بعد تلقيبه بمنافس عبد الحليم حافظ.. لماذا طلب العندليب من ماهر العطار غناء الشعبي؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«هتكوا عرض بنتي»| طبيب سوهاج تحول إلى جزار.. قتل ابن طليقته وطعنها في رقبتها..شاهد

السبت 2 أبريل غرة شهر رمضان فلكيا

مراتي متجوزة عليا ومقسمة الأسبوع بينا.. مبروك عطية يخرج عن شعوره.. فيديو

الصحة : قرارات جديدة تطبق من اليوم بشأن كورونا... تعرف عليها

بديلة دنيا سمير غانم في الكبير قوي.. أحدث ظهور لـ رحمة أحمد..شاهد

مفيش إغلاق.. مدارس النيل المصرية تنفي انتشار كورونا بين طلابها

قبل بدء الصرف يوم الاثنين.. حالات قانونية تسمح بخصم50% من راتب الموظف

مشاجرة بالكابينة.. انقلاب سيارة نقل في النيل من أعلى كوبري فارسكور |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها تمرين حرب إلكترونية| البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً فى البحر المتوسط بنطاق الأسطول الشمالي

إقتحام وتطهير قرية حدودية من الإرهاب في ختام التدريب المصري السعودي "تبوك 5"

نشرة المنوعات.. سائح يتجول عاريًا.. أصغر طيار أنثى في العالم.. ونجاة رجل من تسونامي

تسونامي تبتلع قعيدًا ونجاته بأعجوبة في اليوم التالي

فيديو

حياتي رجعتلي.. سائق التاكسي المتفحم: تشكر ياريس وتعيش.. فيديو جراف

هنطرد في الشارع.. مخرج وزوج فنانة شهيرة يستغيث

حقيقة تغيير نظام الدراسة بالمدارس والجامعات بسبب أوميكرون.. مستشار الرئيس يوضح |فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل ليلة مرعبة عاشها أبطال مسلسل ولهان في الصليبة

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ