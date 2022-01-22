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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة ساحرة… سارة ناجي تخطف الأنظار على انستجرام.. شاهد

سارة ناجي
سارة ناجي

حرصت الفنانة سارة ناجي علي مشاركة جمهورها بصور جديدة لها من خلال حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".


وظهرت سارة ناجي باطلالة شتوية من داخل منزلها مرتدية بلوفر صوف باللون الابيض وبنطال جينز جذاب ابرز عن جمالها وأناقتها مع نظارة شمس، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور".


ومن الناحية الجمالية اعتمدت سارة ناجي على المكياج الملائم لإطلالتها حيث وضعت أحمر شفاه مميز، كما اختارت لخصلات شعرها الاشقر تسريحة جذابة مناسبة لإطلالتها مما أضفى على إطلالتها الرقة والنعومة.


وتعود الفنانة سارة ناجى للدراما مجدداً،ً  بعد أن قدمت مسلسل "دلع بنات" مع النجمة مى عز الدين" عام 2014، حيث تشارك في بطولة مسلسل "ولاد عابد" من بطولة رياض الخولى وصفاء الطوخى وعدد آخر من النجوم، تأليف سماح الحريرى، وإخراج أكرم فريد.


وتقدم سارة ناجى شخصية "نانا" في مسلسل "ولاد عابد"، وهى امرأة ذو أصول أرستقراطية، ولديها سلسلة "جاليرى" لبيع التحف والألماظات والذهب وخلافه، وخلال أحداث المسلسل، تقع في حب "عابد" – رياض الخولى، وتتزوجه، ويحدث بينهما مفارقات مثيرة .


مسلسل "ولاد عابد" يعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم في قائمة أبطاله كلاً من: أيتن عامر، رياض الخولي، صبري فواز، محسن محيي الدين، صفاء الطوخي، فراس سعيد، صفوة، فيدرا، سما إبراهيم، جميل برسوم، تاتيانا، محمد رضوان، سارة ناجى، عفاف مصطفى، أسامة عبد الله وعدد كبير من شباب معهد فنون مسرحية.

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IMG_٢٠٢٢٠١٢٢_١٦١٢٣٠

https://www.instagram.com/sarah_nagi_official/p/CZB4xlmgg1I/?utm_medium=copy_link

إطلالة ساحرة سارة ناجي اطلالة تخطف القلوب إطلالة شتوية اللون الابيض

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