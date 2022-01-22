أخصائي تغذية تقدم نصائح لفقدان الوزن بسرعة..فيديو

قالت الدكتورة نهال حافظ أخصائي تغذية علاجية، إنه من الضروري أن يفقد الفرد الوزن بطريقة صحية ، إضافة إلى فقدان الوزن بسرعة بعد اتباع كورس تخسيس مناسب.

أضافت نهال حافظ في حوارها مع الإعلامية منال سلامة في برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" من الضروري تناول الأطعمة التي تزيد من معدلات الحرق في الجسم من أجل فقدان الوزن بسرعة".

تابعیت نهال حافظ:" هناك مجموعة من التوابل والبهارات التي تساعد على زيادة معدل الحرق ومنها القرفة والزنجبيل والفلفل الأحمر والفلفل الأسود ".

أكملت نهال حافظ:" زبدة جوز الهند ترفع معدل الحرق في الجسم بشكل سريع والكولاجين يعمل على زيادة معدلات الحرق ويزيد إحساس الفرد بالشبع بشكل كبير ، والكولاجين مفيد للبشرة بشكل كبير ".

ولفتت نهال حافظ :" كورس الأناسيليوم يعمل على زيادة إحساس الشبع لدى من يرغب في فقدان الوزن وبالتالي لا يتناول كميات كبيرة من الطعام".