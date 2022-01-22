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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: أمنجي كلمة كلها خير وبركة.. ويا رب نكون كلنا أمنجيين لصالح الوطن

خالد الجندي
خالد الجندي

انتقد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، اطلاق كلمة  " امنجي" على بعض الناس.

وقال خالد الجندي خلال برنامجه " لعهلم يفقهون" على دي ام سي: امنجي كلمهة كلها خير وبركة وحماية للوطن والمفروض كل مؤمن يكون بيحب الأمن.

خالد الجندي يهنئ وزارة الداخلية بعيد الشرطة

خالد الجندي: إطلاق الأحكام على الناس أمر يصنع التطرف

وأضاف: المفاهيم الصح انقلبت لمفاهيم خطأ فلان امنجي يعني بيبلغ عن أى جريمة أو فساد بيقدم المارقين عن القانون للعدالة .

وتابع: يارب نكون كلنا أمنجيين لصالح الوطن، عصفورة ما هو عصفورة بينقل اخبار المجرمين للوطن.

وقال خالد الجندي، خلال برنامجه " لعلهم يفقهون " على " دي ام سي" : لولا وجود رجال الشرطة لتذوقنا مرارة فقد الأمن والأمان.

وأضاف خالد الجندي: عندما تمكن  أعداء الوطن من تزييف وعي بعض أبناء هذا الوطن ونصبوا العداء لجهاز الأمن في الوطن كانت النتيجة أن الفاتورة دفعها الوطن بأكمله ولولا  الجيش المصري.

وتابع: لولا لطفه وكرمه لصارت الأمور إلى ما صارت إليه الدول المجاورة ونسأل لهذه الدول العودة لو بعد عشرات السنين.


وقال خالد الجندي: تلك القدرة الأمنية الفائقة كانت نتيجتها أنها لا توجد حادثة إلا واستطاعت الشرطة العثور على مرتكبيها ليد العدالة .

الشيخ خالد الجندي امنجي كلمهة كلها خير وبرك رجال الشرطة الشرطة

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