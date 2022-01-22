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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الزراعة: القيادة السياسية تهتم بتوفير الأمن الغذائي للمواطن.. فيديو

محمد القرش
محمد القرش

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بمجال الأمن الغذائي للمواطن المصري، مؤكدا أن هناك حرص لتطوير القطاع الزراعي الذي يعد أحد الروافد لتوفير الأمن الغذائي للمواطن المصري.

أضاف "محمد القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الرئيس تابع إنشاء مدينة للصناعات الغذائية وهي "قها وإدفينا"، والذي يقع بمدينة السادات على مساحة 120 فدان، فضلا عن متابعة ما يحدث من تطوير في القطاع الزراعي المصري.

أوضح أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة المتطلبات اللازمة للتوسع في زراعة القصب بالشتل، خاصةً ما يتعلق بإنتاج البذور المعتمدة اللازمة، إلى جانب تطبيق أساليب الري الحديث في المساحات المنزرعة بالشتل، تساهم في مضاعفة إنتاجية فدان القصب.

أشار: "الفلاح يقوم بالزراعة من خلال أساليب الري التقليدية ولا يستطيع استخدام أساليب الري المطورة ولا الميكنة الزراعية، لذلك يكون هناك تحدي في توفير العمالة أو تقليل التكلفة الإنتاجية"، مضيفا: "استخدام الأساليب الحديثة في زراعة القصب سيزيد من إنتاجية الفدان من 33 طن للفدان إلى 60 طن للفدان".

محمد القرش القيادة السياسية وزارة الزراعة الرئيس عبد الفتاح السيسي الري الحديث الامن الغذائي القطاع الزراعى مدينة السادات

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