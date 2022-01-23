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إلهام أبو الفتح
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بالفيديو.. الكونجرس الأمريكي يدرس إدراج ميليشيا الحوثي على قائمة الإرهاب

صدى البلد

رحبت الإمارات ببيان مجلس الأمن الدولي الذي أدان بالإجماع الهجمات الإرهابية للحوثيين على الإمارات.

وقالت مندوبة الإمارات الدائمة في الأمم المتحدة ، إن هجمات الحوثيين الأخيرة تهديدٌ لكل دول العالم، مطالبةً مجلس الأمن بمحاسبة الحوثيين على جرائمهم.

وأفادت قناة "الغد"، في تقرير مصور لها، أن هناك ترحيبا واسعا من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد بيان مجلس الأمن والإدانة الكاملة للهجمات الحوثية للمنشآت المدنية في مدينة أبوظبي الإماراتية، بالإضافة إلى الإدانات العربية والأوروبية والوقوف بجانب الإمارات ضد ميلشيات الحوثي.

كما أشارت إلى أن الكونجرس الأمريكي يدرس إدراج ميلشيا الحوثي على قائمة الإرهاب، بعد الهجمات التي قام بها مؤخرا على الإمارات، والتي تهدد وتروع المواطنين المدنيين.

وأوضح التقرير، أن الإمارات أكدت أن لها حق الرد على الهجمات التي نفذتها ميلشيات الحوثي، واستهداف القيادات من ميليشيات الحوثي في العاصمة اليمنية في صنعاء من خلال عدد من الضربات للتحالف لدعم الشرعية.

الكونجرس الأمريكي ميلشيا الحوثي الإرهاب مجلس الأمن الدولي الامارات

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