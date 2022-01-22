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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يد المنيا يفوز على بترول أسيوط في ثاني ودياته استعدادا لتصفيات المحترفين

يد المنيا يفوز على
يد المنيا يفوز على بترول اسيوط

نجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي المنيا في تحقيق الفوز اليوم على بترول أسيوط في المباراة الودية الثانية للفريق على هامش معسكره بأسيوط، استعدادا للتصفيات المؤهلة لدوري المحترفين بعد حقق أمس الفوز على شبان أسيوط.

وأقيمت المباراة على صالة جامعة أسيوط، وتمكن فريق المنيا من حسمها لصالحه بنتيجة 30 /29 ، حيث اختتم الفريق معسكره بتلك المباراة و في طريق العودة للمنيا.

ومن المقرر أن يخوض فريق المنيا منافسات التصفيات المؤهلة لدوري المحترفين في مجموعة تضم كل من ( القناة - الداخلية - ألعاب دمنهور ) ويبدأ أولى مبارياته يوم 12 فبراير أمام ألعاب دمنهور على صالة دلڤي .

يشار أن فريق يد المنيا قد أنهى منافسات الدورين الأول والثاني بتصدر مجموعته، حيث حقق الفريق الفوز في جميع مباريات الموسم باستثناء مباراة وحيدة انتهت بالتعادل، ويضم الجهاز الفني ليد المنيا هذا الموسم : هيثم حمدي مديرا فنيا، وأحمد زيزو مدربا ، وائل ابو الليل مدرب حراس مرمى، صبري سلامة مخطط أحمال ولياقة بدنية، محمود عواد اخصائي علاج طبيعي، ومصطفى الحسيني ومحمود خليل إداريي القطاع.

المنيا جامعه الداخلية جامعة اسيوط المحترفين بترول نادي المنيا

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