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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح فيلم 11:11 بجميع دور عرض السينما .. 2 فبراير

فيلم “11:11”
فيلم “11:11”

أعلن صنّاع فيلم “11:11” عن طرحه بجميع دور عرض السينما يوم 2 فبراير المقبل.

 

وطرحت الشركة المنتجة عدد من البوسترات الفردية لأبطال العمل ترويجاً لعرضه في السينمات.

 

يشار إلى أن فيلم "11:11" تأليف ياسر عبد الباسط وبطولة غادة عادل وإياد نصار ومحمد الشرنوبي وهند عبدالحليم وعمر الشناوي وانجي المقدم ، واخراج كريم ابوزيد في اول تجربة اخراجية له في السينما ، وإنتاج شركة سلفر جرين ايمن نجيب في ثاني تجربة انتاجية بعد مسلسل "انصاف مجانين".

إياد نصار ومنى زكي: بنعشق الشغل مع بعض.. فيديو

إياد نصار يطرح البرومو الأول لفيلم "11.11" على إنستجرام

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة ، حيث يقع الحدث الرئيسي بالفيلم في الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد، ويتورط إياد نصار في مشكلة كبيرة تؤدي إلى تورط عدد من الأشخاص معه بدون قصد منه .

11 11 غادة عادل اياد نصار محمد الشرنوبي هند عبدالحليم انجى المقدم

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