طرح فيلم 11:11 بجميع دور عرض السينما .. 2 فبراير

أعلن صنّاع فيلم “11:11” عن طرحه بجميع دور عرض السينما يوم 2 فبراير المقبل.

وطرحت الشركة المنتجة عدد من البوسترات الفردية لأبطال العمل ترويجاً لعرضه في السينمات.

يشار إلى أن فيلم "11:11" تأليف ياسر عبد الباسط وبطولة غادة عادل وإياد نصار ومحمد الشرنوبي وهند عبدالحليم وعمر الشناوي وانجي المقدم ، واخراج كريم ابوزيد في اول تجربة اخراجية له في السينما ، وإنتاج شركة سلفر جرين ايمن نجيب في ثاني تجربة انتاجية بعد مسلسل "انصاف مجانين".

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة ، حيث يقع الحدث الرئيسي بالفيلم في الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد، ويتورط إياد نصار في مشكلة كبيرة تؤدي إلى تورط عدد من الأشخاص معه بدون قصد منه .