إياد نصار يطرح البرومو الأول لفيلم "11.11" على إنستجرام

طرح الفنان إياد نصار، البرومو الأول لفيلمه الجديد 11.11، وذلك عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام».

وكتب إياد نصار "الإعلان التشويقى لفيلم ١١.١١.. مفيش حاجة بتحصل صدفة.. قريبًا بدور العرض".

وكان قد انتهى فريق عمل فيلم "11:11" مؤخراً من تصوير جميع مشاهده ، كما انتهى المخرج كريم أبوزيد من كافة عمليات المونتاج الخاصة به ، وبدأت الجهة المنتجة في طرح الافيش التشويقي للعمل تمهيداً لطرح الافيشات الرسمية خلال الساعات القليلة المقبلة ، وذلك استعداداً لطرح الفيلم بالسينمات في اواخر شهر يناير الجاري .

يشار الي أن فيلم "11:11" تأليف ياسر عبد الباسط وبطولة غادة عادل واياد نصار ومحمد الشرنوبي وهند عبدالحليم وعمر الشناوي وانجي المقدم ، واخراج كريم ابوزيد في اول تجربة اخراجية له في السينما ، وانتاج شركة سيلفر جرين ايمن نجيب في ثاني تجربة انتاجية بعد مسلسل "انصاف مجانين" .

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق و الإثارة ، حيث يقع الحدث الرئيسي بالفيلم في الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد، ويتورط إياد نصار في مشكلة كبيرة تؤدي إلى تورط عدد من الأشخاص معه بدون قصد منه .