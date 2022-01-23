احترسي من أسباب حمى النفاس بعد الولادة

تحدث حمى ما بعد الولادة عندما تزيد درجة حرارة الفم عن 38 درجة مئوية (100.4 درجة فهرنهايت) خلال الـ 24 ساعة الأولى بعد الولادة، إنها مشكلة ولادة شائعة تحدث عادةً بسبب المضاعفات الأساسية لأمراض النساء ، مثل عدوى الجرح الجراحية أو التهاب بطانة الرحم أو التهاب المسالك البولية، يجب أن يوفر علاج السبب الأساسي الراحة من حمى ما بعد الولادة.



ما الذي يسبب حمى النفاس؟

عادة ما يتم الإبلاغ عن حمى ما بعد الولادة عند النساء في غضون 24 ساعة بعد الولادة. قد تكون الحمى بعد الولادة مرتبطة بفقدان السوائل والتغيرات الهرمونية المفاجئة وعدة أسباب أخرى. قد تؤدي الحالات وعوامل الخطر التالية إلى الإصابة بحمى ما بعد الولادة.

1. عدوى بعد الولادة القيصرية

تشكل الولادة القيصرية ، مثل العمليات الجراحية الأخرى ، خطر حدوث مضاعفات مثل عدوى الجرح وعدوى بطانة الرحم (عدوى في بطانة الرحم) والنزيف المفرط والجلطات الدموية تشمل مضاعفات ما بعد الجراحة ورم دموي في الجرح ، وطفح جلدي مصحوب بإفرازات ، والتهابات متعددة الميكروبات مثل التهاب اللفافة الناخر تظهر هذه الالتهابات على شكل حمى واحمرار وألم في الموقع المصاب. ومع ذلك ، فإن النساء اللائي يخضعن للولادة القيصرية يتم إعطاؤهن جرعات من المضادات الحيوية قبل الجراحة لتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

2. التهاب بطانة الرحم

التهاب بطانة الرحم التالي للوضع هو عدوى تصيب بطانة الرحم وعضل الرحم والأنسجة المحيطة داخل الرحم. الحمى هي العلامة الأولى لهذه العدوى ، إلى جانب أعراض أخرى مثل النزيف ، والحنان في منطقة الرحم ، وآلام أسفل البطن ، وإفرازات مهبلية كريهة الرائحة، غالبًا ما تحدث العدوى عند النساء اللائي يخضعن لعمليات ولادة قيصرية.

3. التهاب الضرع

التهاب الضرع هو التهاب في الثدي غالبًا بسبب عدوى بكتيرية. يحدث التهاب الضرع بعد الولادة ، خاصة عندما تبدأ الأم الجديدة في الرضاعة الطبيعية وتحدث تشققًا أو وجعًا في منطقة الحلمة. غالبًا ما تظهر الحالة على أنها حمى، تشمل العلامات الأخرى لهذه الحالة قشعريرة وألم في منطقة الثدي وآلام في الجسم واحمرار في الجلد وتورم في الثدي وحوله.

4. التهاب المسالك البولية

النساء اللاتي يخضعن لعملية ولادة قيصرية أكثر عرضة للإصابة بعدوى المسالك البولية (UTI) من النساء اللاتي يخضعن للولادة المهبلية، تشمل عوامل الخطر الأخرى للإصابة بالتهاب المسالك البولية عند النساء بعد الولادة تسمم الحمل ، وتاريخ مرض الكلى ، وتحلل المخاض ، وحساسية المثانة ، وانفصال المشيمة، تتمثل الأعراض الشائعة لالتهاب المسالك البولية بعد الولادة في الشعور بالضيق والحمى الشديدة والألم أو الإحساس بالحرقان أثناء التبول وآلام أسفل البطن وألم في الحوض.

5. أسباب أخرى

قد تؤدي العديد من أنواع العدوى الأخرى المرتبطة بالولادة أو غير المرتبطة بها إلى الإصابة بالحمى. تشمل بعض الأمراض الشائعة الالتهاب الرئوي ، والتهابات الجلد والأنسجة الرخوة ، والتهاب المعدة والأمعاء ، والعدوى بسبب التخدير ، وتعفن الدم ، وعدوى الجرح العجاني ، والملاريا ، والتيفوئيد ، والتهاب الزائدة الدودية الحاد ، وعدوى فيروس الهربس البسيط ، والتهابات المهبل.

ما هي خيارات علاج حمى ما بعد الولادة؟

يعتمد علاج حمى النفاس على مدتها ، والعامل المسبب للعدوى أو الحمى ، وشدة الحالة. تزول الحمى الخفيفة بعد الولادة دون علاج. ومع ذلك ، يجب معالجة الحمى التي لا يبدو أنها تختفي أو تستمر في الزيادة.

الخط الأول من العلاج هو العلاج بالمضادات الحيوية عن طريق الفم ، مع نظام علاج محدد لأي عدوى بعد الولادة. عادة ما يتم وصف المضادات الحيوية الأمبيسلين ، الكليندامايسين ، والجنتاميسين، يمكن اعتبار أدوية إضافية إذا لم تستجب المرأة للعلاج بالمضادات الحيوية.



كيف نمنع حمى ما بعد الولادة؟

الأسباب الأكثر شيوعًا للإصابة بحمى النفاس هي العدوى والحالات المختلفة ذات الطبيعة الالتهابية. ومن ثم يمكن خفض معدل حدوث الحمى عن طريق منع الالتهابات. قد تكون بعض الإجراءات الوقائية مفيدة في تقليل مخاطر الإصابة بعدوى ما بعد الولادة والحمى والمضاعفات .

الفحص قبل الولادة والفحص الروتيني لفحص واكتشاف حمى الأم أو مخاطر العدوى.

الالتزام بغسل اليدين بشكل متكرر طوال اليوم وخاصة قبل وبعد استخدام المرحاض.

ضمان البيئات المعقمة في المستشفيات وأماكن الرعاية الصحية لتقليل مخاطر الإصابة بعدوى الأمهات.

الحفاظ على البيئات المعقمة طوال الوقت والحد من حركة مرور الغرف في غرفة الأم الجديدة.

المراقبة المنتظمة للحيويات ، مثل النبض وضغط الدم ، لاكتشاف أي شذوذ مبكرًا.



ممارسة النظافة العامة الجيدة قبل الولادة وبعدها.

إذا كنت تعاني من حالة صحية حالية ، مثل مرض السكري ، فيجب عليك التعامل معها بشكل مناسب لتقليل مخاطر الإصابة بالعدوى والحمى. أظهرت الدراسات أن الحفاظ على مستويات السكر في الدم المناسبة قد يقلل من خطر الإصابة بعدوى في موقع الجراحة ومضاعفات أخرى، قد تساعد بعض الأدوية ، مثل المضاد الحيوي أزيثروميسين ، في الوقاية من عدوى ما بعد الولادة والحمى. يمكنك التحدث إلى طبيبك للتحقق مما إذا كنت بحاجة إليه.

متى ترى طبيبًا بسبب حمى ما بعد الولادة؟

يجب مراقبة الحالة الصحية للمرأة بعد الولادة بشكل متكرر لمنع الأحداث الضائرة والحالات الطبية الشديدة. يجب أن ترى الطبيب قريبًا إذا واجهت الحالات التالية.

حمى أعلى من 38 درجة مئوية (100.4 درجة فهرنهايت) لأكثر من يومين

صعوبة في التنفس

ألم صدر

نزيف حاد (نزيف ما بعد الولادة )

قشعريرة أو حساسية من البرد

ألم أو تورم أو إفرازات في موقع الشق

ألم في البطن ، أو حرقان أثناء التبول

ألم شديد في منطقة أسفل البطن

مؤلم في الثديين وكتل في منطقة الثدي أو الحلمة

إفرازات مهبلية كريهة الرائحة

يخضع جسم المرأة لتغييرات كبيرة بعد الولادة ، وعادة ما تسبب مضايقات خفيفة وحمى في أسابيع بعد الولادة. ومع ذلك ، في بعض الحالات ، قد تشير حمى ما بعد الولادة إلى حالات صحية خطيرة أو مضاعفات. لذلك ، لا ينبغي إهمال أي علامات للعدوى أو حمى غير طبيعية بعد الولادة. إن التشخيص والعلاج في الوقت المناسب للسبب الأساسي يمكن أن يضمن لك البقاء بصحة جيدة لرعاية طفلك الصغير والاستمتاع بالأمومة