السيناريست "زينب عزيز" تنعي مدير التصوير ماهر راضي

نعت السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما وفاة مدير التصوير الكبير ماهر راضي.

وذكرت زينب عزيز أن الوسط السينمائي فقد واحدا من أهم مبدعي الصورة السينمائية بمصر والوطن العربي، و الذي أثري الشاشة بالعديد من الأعمال الفنية المتميزة.

وتقدمت عزيز بخالص التعازى لأسرة الراحل متمنية من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.

الجدير بالذكر، أن مدير التصوير ماهر راضي نال العديد من الجوائز خلال مسيرته الفنية ، منها جائزة الشيخ زايد للكتاب في الفنون عن كتاب " فكر الضوء "عام 2009، وجائزة الدولة التشجيعية فرع التصوير السينمائي عام 1990 ، وجائزة التصـوير الأولى من المهرجان القومي للسينما للأفلام الروائية لأحسن مدير تصوير سينمائي لعام 1981عن فيـلم" الجحــيم"، وجائـزة أحسن تصوير من جمعية الفيلم عن فـيلم " الهروب مـن الخانكة " عـام 1987.