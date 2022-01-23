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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح وماني وجها لوجه.. من ينتصر ويكتب التاريخ في كأس العالم

صلاح وماني في ليفربول
صلاح وماني في ليفربول

أسفرت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 عن مواجهة قوية بين مصر والسنغال، في الجولة الأخيرة التي تقام خلال شهر مارس المقبل.

وجاءت القرعة صادمة لثنائي ليفربول، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، بعدما وضعتهما وجها لوجه، ليتأكد غياب أحدهما عن المونديال.

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صلاح في كأس العالم

وظهر صلاح في كأس العالم مرة وحيدة، حين قاد الفراعنة للمشاركة في كأس العالم 2018، بعد غياب دام 28 عاما.

وغاب صلاح عن لقاء أوروجواي للإصابة، ثم شارك في مباراة روسيا وسجل هدفا في خسارة الفراعنة (1-3).

ثم لعب محمد صلاح أيضا في مباراة مصر ضد السعودية، وسجل هدفا وخسر الفراعنة بنتيجة (1-2).

ماني في المونديال

وشارك ماني في نسخة واحدة "كأس العالم 2018"، وخاض مباراة بولندا وفاز المنتخب السنغالي (2-1).

ثم خاض ساديو ماني مباراة اليابان، وسجل هدفا في التعادل الذي حكم المواجهة بنتيجة (2-2).

وخسر منتخب السنغال في آخر مواجهاته في تلك النسخة أمام كولومبيا (1-2) بحضور ماني.

ويتفق صلاح وماني في حمل شارة القيادة في كلا المنتخبين، ولكن المهمة لن تكون سهلة لثنائي ليفربول في قيادة منتخب بلادهما لمونديال 2022.

صلاح وماني وجها لوجه 

وتشير الأرقام إلى أن صلاح واجه ماني من قبل مرتين، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2015.

ولعبت مصر ضد السنغال في ملعب (سيدار سينجهور) بالعاصمة أكرا يوم 5 سبتمبر 2014، وخسر الفراعنة (2-0)، وسجل ماني وقتها هدفا ولعب الثنائي المباراة كاملة.

والثانية حين تقابل المنتخبان مجددا يوم 15 نوفمبر 2014، على ستاد القاهرة، وفاز منتخب السنغال بهدف نظيف، وشارك صلاح وماني في المباراة كاملة.

المواجهة الأقوى في تصفيات المونديال

وبلغة الأرقام فإن مواجهة المنتخبين المصري والسنغالي هي الأقوى بين لقاءات المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية للمونديال، لاسيما وأنها الوحيدة التي تجرى بين منتخبين تأهلا معا للنسخة الماضية لكأس العالم التي أقيمت في روسيا عام 2018.

وبينما تصدر منتخب السنغال قائمة منتخبات المستوى الأولى، في ظل تواجده على قمة ترتيب المنتخبات الأفريقية في تصنيف فيفا واحتلاله المركز الـ20 عالميا، فإن المنتخب المصري، تواجد أيضا في مقدمة منتخبات المستوى الثاني، حيث يحتل المركز السادس أفريقيًا والـ45 عالميًا.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يتواجد فيها منتخب مصر في مواجهة أمام السنغال بتصفيات كأس العالم، بعدما سبق أن التقيا في تصفيات مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، التي جرت بنظام المجموعات، حيث تعادلا سلبيا بداكار، قبل أن يفوز الفراعنة (1-0) في القاهرة.

وبينما كان منتخب منتخب مصر أول منتخب عربي وأفريقي يلعب في كأس العالم، بعدما شارك في نسخة البطولة عام 1934 بإيطاليا، بالإضافة لمشاركته أيضا في نسختي 1990 و2018، فإن المنتخب السنغالي بلغ كأس العالم عامي 2002 و2018.

وتقام مباريات الذهاب على ملاعب منتخبات المستوى الثاني، فيما تجرى مواجهات الإياب الحاسمة بملاعب منتخبات المستوى الأول، علما بأن المونديال القطري سيقام في الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

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