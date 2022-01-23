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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لإنقاذ صديقه.. شاهد جاموس وحشي يبرح لبؤة ضربًا ويطيح بها|فيديو

جاموس
جاموس

 فتك جاموس وحشي بـ لبؤة لإنقاذ صديقه من بين فكيها خلال مقطع فيديو حقق مئات الآلاف من المشاهدات.

انتشر مقطع فيديو صادم على وسائل التواصل الاجتماعي لـ جاموس يعتدي بالضرب الوحشي على لبؤة كانت تطارده هو وقطيعه.

نشرت صفحة مختصة بالحيوانات البرية تحمل اسم "wild_animals_creation" الفيديو عبر إنستجرام، مع نص مرفق "ملك الجاموس".

انتشر المقطع على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي محققًا آلاف المشاهدات مع أكثر من 43000 إعجاب.

في الفيديو،يطيح جاموس بقرونه  بـ لبؤة في  ثورة غضب مرتين، في حين أن صديق الجاموس مستلقياً بالقرب من المكان الذي يقاتلون فيه ويُفترض أنه مصاب.
 

https://www.instagram.com/wild_animals_creation/reel/CYbaw0-Fo8p/?utm_medium=copy_link

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