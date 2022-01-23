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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدء فعاليات عيد الشرطة الـ 70 بتلاوة آيات من القرآن الكريم.. فيديو

الشيخ هانى الحسين
الشيخ هانى الحسين

بدأ فعاليات عيد الشرطة الـ 70 بتلاوة القرآن الكريم،  بصوت الشيخ هانى الحسين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على التقاط صورة تذكارية مع رئيس الوزراء ، وزير الداخلية وقيادات الشرطة وذلك خلال حضوره احتفالية الشرطة الـ 70 فى أكاديمية الشرطة .

ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسى  إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 70.

وتحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذي يعتبر تخليدا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام و دفاعا عن وطنهم.

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