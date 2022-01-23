رسالة تفاؤل من شوبير لـ منتخب مصر: السنغال ضعيف

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أن المنتخب قادر علي الفوز والتأهل عن طريق منتخب السنغالي في التصفيات النهائية لكأس العالم قطر.

وأضاف شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن المنتخب السنغالي يفتقد للروح والعزيمة التي تميز بها، مشددا أن أداء السنغال في كأس الأمم الأفريقية يكشف مستوي المنتخب الحالي.

وتابع أن نغمة الإحباط مرفوضة تماما حيث يجب دعم المنتخب في مشواره النهائي لكأس العالم قطر ٢٠٢٢، مشددا أن المنتخب يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين وعلي رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وأكمل أن السنغال في الوقت الحالي يفتقد لقوته المعهودة.