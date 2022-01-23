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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحقيقات موسعة مع بطل فيديو ضرب وسحل ابنته في أوسيم

كلبش
كلبش

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة ، تحقيقات موسعة مع بطل فيديو سحل ابنته والتعدي عليها بالضرب، والذي تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي وألقت أجهزة الأمن القبض على الأب المتهم.

وكشفت التحقيقات، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لأب ينهال على ابنته بالضرب داخل أحد العقارات.

وعبر رواد التواصل الاجتماعي، عن غضبهم الشديد من ذلك المشهد، وطالبوا في تعليقاتهم بضرورة محاسبة الشخص الذي ظهر بالفيديو، وهو يعتدي بطريقة وحشية على ابنته.

بدورها، قامت الأجهزة الأمنية، بفحص الفيديو المتداول، وتمكنت من تحديد هوية المعنية بمقطع الفيديو، وتبين أنها طالبة تبلغ من العمر 14 سنة، مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، وتبين أنه بتاريخ 21 يناير الجارى، توجهت المذكورة ووالدتها «ربة منزل»، إلى مركز شرطة أوسيم، وأبلغا بقيام زوج الأخيرة ووالد الطالبة المذكورة «مقيم بذات العنوان»، بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بسبب خلافات عائلية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو فى حقه، وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة والحكم الصادر ضده.

النيابة العامة بالضرب مواقع التواصل الاجتماعي

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