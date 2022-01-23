السلام النفسي أهم شيئ.. نسرين طافش تظهر بإطلالة جذابة فى المالديف |شاهد

نشرت الفنانة نسرين طافش فيديو جديد لها، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت نسرين طافش في الفيديو بإطلالة جذابة من جزر المالديف، وعلقت “لا شيئ في الدنيا أهم من سلامك النفسي، تواصل فقط بمن يتناغم مع مقام روحك السامية، خذ نفس عميق ، و اذكر خمس نعم تشكر الله عليها الآن”.

واعتذرت نسرين طافش، عن عدم تواجدها في الجزء الثاني من مسلسل “المداح”، موضحة أسبابها من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”.

وكتبت نسرين: “اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسل المداح الجزء الثاني بعد إعلام الشركة المنتجة بارتباطي رسميا بمسلسل آخر وهو #جوقة عزيزة في سوريا، وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في نفس الوقت ولا صحة لأي إشاعة كاذبة غير ما سبق، أتمنى لأحبائي أسرة المداح النجاح في الجزء الثاني”.