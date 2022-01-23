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برلمان

برلمانية: مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار يساهم في توفير مصادر التمويل

النائبة نورا على
النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب

قالت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، إن مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار المعروض على المجلس ، من القوانين الهامة الذى جاء وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لدعم أنشطة وزارة السياحة وتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار بعد دمج " وزارة السياحة والآثار " في وزارة واحدة.

وأضافت النائبة نورا ، على أن مشروع القانون يساهم في توفير المزيد من مصادر التمويل ليكون هذا الصندوق بمثابة الوعاء المالى الأكثر لدعم قطاع السياحة ، والمساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالمياً ، كما أن هذا الصندوق يساهم في تطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.

وأشارت رئيس سياحة النواب، أن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة والهدف واحد ، ويهدف مشروع القانون إلى دمج الصناديق الثلاثة ( صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة ، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف ، وصندوق السياحة ) في الصندوق المنشأن بموجب القانون " صندوق السياحة والآثار".

وأبدت النائبة نورا علي ، على موافقتها مشروع القانون المعروض.

مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة السياحة قطاع السياحة رئيس سياحة النواب

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