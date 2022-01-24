بعد تناوله المثلية.. "أصحاب ولا أعز" يصل للبرلمان ..فيديو

أثار فيلم "أصحاب ولا أعز" جدلا كبيرا بعد عرضه على منصة “نتفيليكس” في الآونة الأخيرة وانقلب النقاش داخل المجتمع بين مؤيد ومعارض، كما أن الفيلم يجمع فنانين من 3 دول “مصر، لبنان، الأردن”.

و تقوم فكرة الفيلم على مجموعة أصدقاء يسهرون معا و يقررون لعب لعبه بأن يضعوا هواتفهم جانبا شرط إن تكون المكالمات والرسائل الآتية مسموعة و مقروءة للكل وبالفعل تبدأ الفضائح والأسرار بالانكشاف.

يذكر أن الفيلم مأخوذ عن الفيلم الإيطالي (Perfetti Sconosciuti) وتم عرضه على منصة (نتفيلكس) يوم 20 يناير.

ومن جانبه أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن الفيلم لا يدعو للمثلية الجنسية، وأن هذا الهجوم غير مبرر على الإطلاق، مشيرا إلى أن الفيلم لم يؤيد الخيانة الزوجية، وذلك لكون مشاهد الخيانة الزوجية دراما ونشاهدها كثيرا في أعمال مصرية، موضحا أنه لا يجب الحكم على منى زكي من خلال شخصية درامية..

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