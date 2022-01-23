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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خدمة أم الزوج.. القول الفصل في قضية الحما وواجب الزوجة

خدمة أم الزوج ..
خدمة أم الزوج .. القول الفصل في قضية الحمى وواجب الزوجة

حسمت دار الإفتاء المصرية  الجدل، في مسألة خدمة الزوجة لوالدة زوجها،  وقال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن خدمة والدة الزوج "ليست واجبة"، ولكنه أكد أن هناك فرقاً بين الوجوب والإحسان، ويعني ذلك أنه في حالة عدم خدمة الزوجة لوالدة زوجها لا تؤثم، و في جميع الأحوال يجب أن تتعامل الزوجة  مع والدة زوجها كأنها والدتها، ويكون ثوابها كبير من الله عز وجل.

 

كذلك عدم احترام والدة الزوج للخصوصية الزوجة  بسبب أنها تشترك معها في السكن، مما يسبب العديد من المشكلات  فتضطر بعض الزوجات أن  تطالب أن تعيش وحدها، وقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية  إنه من حق الزوجة أن تستقل بمسكنها، لأن الشرع أوجب على الزوج أنه يكفل لزوجته المأكل والمشرب والمسكن والملبس والعلاج، ومن شرط المسكن أن يكون مستقل.

 

-لمتابعة المزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الڤيديو التالي:

دار الإفتاء المصرية ليست واجبة الزوجات والدة الزوج للخصوصية الزوجة

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