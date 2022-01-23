عبد الله السعيد يحتفل بعيد ميلاد رمضان صبحى



احتفل عبد الله السعيد لاعب الفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بعيد ميلاد رمضان صبحى لاعب الفريق، حيث يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ25، حيث أنه من مواليد 23 يناير 1997.



ونشر عبد الله صورته برفقة رمضان صبحى وشريف اكرامي عبر صفحته الرسمية علي انستجرام وعلق عليها قائلا: "عيد ميلاد سعيد".



ويحتفل صانع ألعاب فريق بيراميدز ومنتخب مصر اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ25، لاسيما أنه من مواليد 23 يناير 1997، حيث نشأ رمضان صبحي في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وفرض موهبته على الجميع في القطاع ليتم تصعيده للفريق الأول وعمره لم يتجاوز السابعة عشرة.

وعلي جانب آخر يلتقي منتخب مصر مع كوت ديفوار في السادسة من مساء الأربعاء المقبل في دور الـ 16 لبطولة كأس الامم الافريقية.