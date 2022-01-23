أسعار العملات الأجنبية لدى بنك مصر فى ختام تعاملات اليوم الأحد 23-1-2022

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى في ختام تعاملات اليوم الأحد 23 يناير 2022 وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .



وتباينت أسعار صرف العملات الأجنبية والدولار فى بنك مصر واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأحد مسجلا 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .



ونرصد أسعار صرف العملات الأجنبية فى بنك مصر ختام اليوم الأحد…

شهدت العملات الأجنبية اليوم الأحد تباينا فى سعر الصرف امام الجنيه ، وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد 17.67جنيه للشراء و 17.87 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد 21.18جنيه للشراء و 21.40جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد 17.04جنيه للشراء و 17.27 جنيه للبيع.

وسجلت سعر صرف كورنا سويدي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 1.69جنيه للشراء و1.71جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف كورنا نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 1.75جنيه للشراء و1.78جنيه للبيع .

واستقرت سعر صرف كورنا دنماركي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 2.37 جنيه للشراء و2.40جنيه للبيع .

تراجع اسعار صرف العملات الاسيوية

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد .

واستقر سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد نحو 13.70جنيه للشراء و 13.85 جنيه للبيع .

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد عند 2.46جنيه للشراء و2.48جنيه للبيع.

البنك المركزى

وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .

