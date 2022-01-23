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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية لدى بنك مصر فى ختام تعاملات اليوم الأحد 23-1-2022

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى في ختام تعاملات اليوم الأحد 23 يناير 2022 وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .


وتباينت أسعار صرف العملات الأجنبية والدولار فى بنك مصر واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأحد مسجلا 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .


ونرصد أسعار صرف العملات الأجنبية فى بنك مصر ختام اليوم الأحد…

شهدت العملات الأجنبية اليوم الأحد تباينا فى سعر الصرف امام الجنيه ، وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد 17.67جنيه للشراء و 17.87 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد 21.18جنيه للشراء و 21.40جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد 17.04جنيه للشراء و 17.27 جنيه للبيع.

وسجلت سعر صرف كورنا سويدي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 1.69جنيه للشراء و1.71جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف كورنا نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 1.75جنيه للشراء و1.78جنيه للبيع .

واستقرت سعر صرف كورنا دنماركي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 2.37 جنيه للشراء و2.40جنيه للبيع .

تراجع اسعار صرف العملات الاسيوية
ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد .

واستقر سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد نحو 13.70جنيه للشراء و 13.85 جنيه للبيع .

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد عند 2.46جنيه للشراء و2.48جنيه للبيع.

البنك المركزى

وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .
 

العملات الاجنبية الدولار كورنا سويدي اليورو بنك مصر

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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 23-1-2022

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