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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رسالة شديدة اللهجة من خالد بيومي لموسيماني عقب تصريحاته الأخيرة

صدى البلد

وجه خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي رساله ل بيتسو موسمياني المدير الفني لفريق الكرة بالاهلي عقب تصريحاته الاخيره بشأن تعثر المفاوضات بينه وبين الأهلي للتجديد 

وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”: “ استغرب ان موسيماني وهو يمتلك حب كبير من جماهير النادي الاهلي الي الان لا يعلم مبادئ وتقاليد ادارة النادي الاهلي ليس كل ما يريده يقال للعام.. الاهلي تاريخه بادارته المتعاقبة  مدرسة في العمل داخل الغرف المغلقة”

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، تفاصيل الأزمة الحالية بين بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ومجلس الإدارة، خاصة عقب تصريحات المدرب الأخيرة ، والتي كشف من خلالها تفاصيل أزمة تجديد تعاقده.

وأكد شوبير ، في تصريحات عبر أثير “ أون سبورت اف ام ” أن مجلس الإداره غاضب بشده من تصريحات موسيماني وقرر التزام الصمت تجاه تصريحاته ، مشددا أن هناك حالة من الغضب تجاه محسن صالح نجم الأهلي ورئيس لجنة التخطيط عقب تغريدته والتي قام بحذفها علي الفور
وتابع أن مجلس الإدارة يرغب في التجديد ، ولكن عقب نتائج كأس العالم للأندية والدوري، ولكن موسمياني يرغب في الاستقرار على القرار النهائي خاصة في ظل إعلانه بوجود عروض من منتخب السنغال.

وأكمل شوبير ، أن موسمياني مستاء من قرار مجلس الإدارة ، خاصة وأنه يريد أن يحقق انجازات عديدة مع الفريق والتي من شأنها التجديد له لمدة ٦ مواسم مقبلة.

وتابع أن موسمياني أعلن عن وجود أزمة بين امير توفيق مدير التعاقدات وزوجته ووكيله أعماله ولكن توفيق يتصرف وفق قرار الإدارة.

وأكمل أن هناك حالة كبيرة من الغضب تجاه موسمياني من جانب مجلس الإدارة.

موسيمانى الأهلى بيتسو موسمياني احمد شوبير خالد بيومي الإعلامي أحمد شوبير مجلس الادارة

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