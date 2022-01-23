محمد بركات يفتح النار على موسيماني: النادي الأهلي مبيفرقش معاه الضغوط

فتح محمد بركات نجم الأهلي الأسبق النار على بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بعد تصريحات الأخير حول مفاوضات تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ألوم على موسيماني الإدلاء بتصريحات عبر وسائل الإعلام رغم أن تلك الأحاديث يجب أن تكون في الغرف المُغلقة"



أضاف: "إذا كان موسيماني يظن أن الإعلام والتصريحات الإعلامية ستكون وسيلة ضغط على النادي الأهلي أقول له لا، النادي الأهلي لا يفرق معه أي وسيلة ضغط إذا كنت مدربا جيدا ستبقى وإذا كنت غير ذلك مهما استخدمت من وسائل ضغط لن تنجح"



وتابع: "موسيماني مدرب جيد جدا، ولكن من المستفيد، مثل قصة ساسي والزمالك، الزمالك هو الذي أفاد ساسي وصنع شعبية كبيرة له، وعقب الرحيل عن الزمالك لم يظهر بالشكل الأمثل"



وختم حديثه قائلا: "أظن أن تصريحات موسيماني عن تجديد عقده مع الأهلي من الممكن أن تُعجل من رحيله، ويكون لها ردود أفعال قوية ضده من جانب جماهير الأهلي".