خالد بدرة قائد تونس السابق: منتخبنا غير جاهز لأمم إفريقيا.. ومن ينتقد محمد صلاح "مسكين"| حوار

تبدأ، اليوم الأحد، منافسات دور الـ 16، من بطولة أمم إفريقيا 2022 التي تقام في الكاميرون، ويلتقي منتخب بوركينا فاسو مع الجابون، وتونس مع نيجيريا.

وشهد دور المجموعات مفاجأة من العيار الثقيل، بوداع منتخب الجزائر"حامل لقب النسخة الماضية" لأمم إفريقيا 2022، بعد تذيل المجموعة الخامسة بنقطة وحيدة.

المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16، من بطولة أمم إفريقيا هم، مصر - تونس - المغرب - جزر القمر - كوت ديفوار - نيجيريا - بوركينا فاسو - الكاميرون - الجابون - جامبيا - السنغال - كاب فيردي - غينيا - مالاوي - مالي - غينيا الاستوائية.

خالد بدرة قائد منتخب تونس السابق يتحدث لـ “ صدى البلد” عن أداء المنتخبات العربية في دور المجموعات بإمم إفريقيا، والعديد من الأمور التي تخص البطولة.

ما رأيك في مستوى منتخب تونس في دور المجموعات؟

منتخب تونس لم يقدم الأداء المتوقع منه في دور المجموعات، العديد من اللاعبين لم يكونوا في مستواهم، أيضا المدير الفني لا يستحق تدريب المنتخب التونسي.

منتخب تونس

ما تعليقك على الخسارة القاتلة أمام جامبيا؟

غاب عنا العديد من اللاعبين أمام نيجيريا بسبب كورونا، لكن هذا ليس مبرارا للخساراة أمام جامبيا صاحب المركز الـ 120 تقريبا في الترتيب العالمي، أرى أنه انتصار مستحق لمنتخب جامبيا، نحن لم نكن مستعدين بشكل جيدا، نحن غير جاهزين لبطولة أمم إفريقيا.

كيف ترى فرص تونس أمام نيجيريا؟

منتخب نيجيريا أظهر قوته منذ البداية بتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات، يمتلك لاعبين على أفضل مستوى في جميع المركز، لكن أتمنى ردة فعل قوية من المنتخب التونسي أمام واحدا من أسياد الكرة الإفريقية.

هل تُضعف إصابات كورونا فرص تونس أمام نيجيريا؟

تونس أكثر منتخب يعاني من غيابات في أمم إفريقيا بسبب كورونا بجانب منتخب جزر القمر، يبدو أنه يوجد تلاعب في نتائج مسحات كورونا، تشعر أن بطولة أمم إفريقيا ضعيفة على جميع المستويات، أرضية الملاعب ليست جيدة رغم أننا دعمنا الكاميرون وصامويل إيتو لإقامة البطولة في موعدها، ولكن يجب أن يكون لديك ملاعب مؤهلة لاستضافة البطولة، كان يمكن أن تنقل البطولة إلى قطر أفضل، الملاعب في قطر كثيرا.

هل خروج الجزائر من بطولة أمم إفريقيا مفاجأة من وجهة نظرك؟

الجزائر منتخب كبير، ولكن ظهر علي لاعبيه الإرهاق في بطولة أمم إفريقيا، أيضا تشعر أن جمال بلماضي لم ينجح في مساعدة اللاعبين في الظهور بمستواهم الحقيقي، كان يجب عليه أن يستدعي العديد من اللاعبين الذين شاركوا في بطولة كأس العرب الأخيرة، وأن يمنحهم الفرصة في بطولة أمم إفريقيا، لكن يظل الجزائر منتخبا كبيرا.

ما تقييمك لبصمة كارلوس كيروش مع منتخب مصر؟

دعنا نتحدث بصراحة، منتخب مصر حقق نجاحات كبيرة في وجود مدربين مصريين أبرزهم حسن شحاتة، لماذا لم يأخذ حسام حسن فرصة تدريب مصر في الوقت الحالي هو مدرب يمتلك الخبرة الكافية، دائما عندما نختارمدرب ننظر للاسم فقط نقول هذا المدرب درب ريال مدريد ودرب المكسيك، نحن دائما نفضل المدرب الأجنبي وهذه عقدة بالنسبة لنا، رغم أن المدرب الذي يمتلك الحلول يعيش داخل بلدك، لماذا لا تعطيه الفرصة!.

كيف ترى حظوظ مصر أمام كوت ديفوار؟

منتخب كوت ديفوار قدم مستويات كبيرة في الفترة الماضية، أتمنى التوفيق لمنتخب مصر، وتعودنا على أن منتخب مصر يكشر عن أنيابه في مثل هذه المباريات، أعتقد سنرى مواجهة قوية بين المنتخبين.

منتخب مصر يظل دائما من كبار القارة، هو الأكثر تتويجا ببطولة أمم إفريقيا، ويعرف كيف ينتصر في المواجهات الكبيرة، ولا يستهان به، لدية ترسانة من اللاعبين المميزين.

منتخب مص

من المرشح الأول من وجهة نظرك للتتويج ببطولة أمم إفريقيا؟

الأمور لم تتضح بعد، يمكن أن نبدأ الحديث عن المرشح الأول للفوز بأمم إفريقيا بدية من الدور ربع النهائي.

ما رأيك في مستوى محمد صلاح مع منتخب مصر؟

محمد صلاح لاعب كبير، قادر على إعطاء منتخب مصر الحلول في أي جزء من الثانية، يظل محمد صلاح هو محمد صلاح مهما حدث.

محمد صلاح مكسب لا أي مدرب، إمكانياته ستظهر إذا لعب على ملعب جيد، لكن ملاعب الكاميرون تشعر أن أرضيتها “تراب”، لا يمكن أن نلوم محمد صلاح، مسكين من ينتقد محمد صلاح، وهل جاء من ليفربول للعب في ملاعب مثل ملاعب في الكاميرون؟!، رأينا كيف يصبغون أرضية الملاعب في الكاميرون بصبغة خضراء لإخفاء عيوبها.

كم منتخبا عربيا ترشحه للتأهل المونديال؟

جميع مباريات المنتخبات العربية صعبة، ولكن أتمنى تأهل مصر وتونس والمغرب والجزائر.