عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد بدرة قائد تونس السابق: منتخبنا غير جاهز لأمم إفريقيا.. ومن ينتقد محمد صلاح "مسكين"| حوار

خالد بدرة قائد منتخب
خالد بدرة قائد منتخب تونس السابق

تبدأ، اليوم الأحد، منافسات دور الـ 16، من بطولة أمم إفريقيا 2022 التي تقام في الكاميرون، ويلتقي منتخب بوركينا فاسو مع الجابون، وتونس مع نيجيريا.

وشهد دور المجموعات مفاجأة من العيار الثقيل، بوداع منتخب الجزائر"حامل لقب النسخة الماضية" لأمم إفريقيا 2022، بعد تذيل المجموعة الخامسة بنقطة وحيدة.

المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16، من بطولة أمم إفريقيا هم، مصر - تونس - المغرب - جزر القمر - كوت ديفوار - نيجيريا - بوركينا فاسو - الكاميرون - الجابون - جامبيا - السنغال - كاب فيردي - غينيا - مالاوي - مالي - غينيا الاستوائية.

خالد بدرة  قائد منتخب تونس السابق يتحدث لـ “ صدى البلد” عن أداء المنتخبات العربية في دور المجموعات بإمم إفريقيا، والعديد من الأمور التي تخص البطولة.

ما رأيك في مستوى منتخب تونس في دور المجموعات؟

منتخب تونس لم يقدم الأداء المتوقع منه في دور المجموعات، العديد من اللاعبين لم يكونوا في مستواهم، أيضا المدير الفني لا يستحق تدريب المنتخب التونسي.

 

منتخب تونس

 

 ما تعليقك على الخسارة القاتلة أمام جامبيا؟

غاب عنا العديد من اللاعبين أمام نيجيريا بسبب كورونا، لكن هذا ليس مبرارا للخساراة أمام جامبيا صاحب المركز الـ 120 تقريبا في الترتيب العالمي، أرى أنه انتصار مستحق لمنتخب جامبيا، نحن لم نكن مستعدين بشكل جيدا، نحن غير جاهزين لبطولة أمم إفريقيا.

 كيف ترى فرص تونس أمام نيجيريا؟

منتخب نيجيريا أظهر قوته منذ البداية بتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات، يمتلك لاعبين على أفضل مستوى في جميع المركز، لكن أتمنى ردة فعل قوية من المنتخب التونسي أمام واحدا من أسياد الكرة الإفريقية.

 هل تُضعف إصابات كورونا فرص تونس أمام نيجيريا؟

تونس أكثر منتخب يعاني من غيابات في أمم إفريقيا بسبب كورونا بجانب منتخب جزر القمر، يبدو أنه يوجد تلاعب في نتائج مسحات كورونا، تشعر أن بطولة أمم إفريقيا ضعيفة على جميع المستويات، أرضية الملاعب ليست جيدة رغم أننا دعمنا الكاميرون وصامويل إيتو لإقامة البطولة في موعدها، ولكن يجب أن يكون لديك ملاعب مؤهلة لاستضافة البطولة، كان يمكن أن تنقل البطولة إلى قطر أفضل، الملاعب في قطر كثيرا.

 هل خروج الجزائر من بطولة أمم إفريقيا مفاجأة من وجهة نظرك؟

الجزائر منتخب كبير، ولكن ظهر علي لاعبيه الإرهاق في بطولة أمم إفريقيا، أيضا تشعر أن جمال بلماضي لم ينجح في مساعدة اللاعبين في الظهور بمستواهم الحقيقي، كان يجب عليه أن يستدعي العديد من اللاعبين الذين شاركوا في بطولة كأس العرب الأخيرة، وأن يمنحهم الفرصة في بطولة أمم إفريقيا، لكن يظل الجزائر منتخبا كبيرا.

ما تقييمك لبصمة كارلوس كيروش مع منتخب مصر؟

دعنا نتحدث بصراحة، منتخب مصر حقق نجاحات كبيرة في وجود مدربين مصريين أبرزهم حسن شحاتة، لماذا لم يأخذ حسام حسن فرصة تدريب مصر في الوقت الحالي هو مدرب يمتلك الخبرة الكافية، دائما عندما نختارمدرب ننظر للاسم فقط نقول هذا المدرب درب ريال مدريد ودرب المكسيك، نحن دائما نفضل المدرب الأجنبي وهذه عقدة بالنسبة لنا، رغم أن المدرب الذي يمتلك الحلول يعيش داخل بلدك، لماذا لا تعطيه الفرصة!.

 كيف ترى حظوظ مصر أمام كوت ديفوار؟

منتخب كوت ديفوار قدم مستويات كبيرة في الفترة الماضية، أتمنى التوفيق لمنتخب مصر، وتعودنا على أن منتخب مصر يكشر عن أنيابه في مثل هذه المباريات، أعتقد سنرى مواجهة قوية بين المنتخبين.

منتخب مصر يظل دائما من كبار القارة، هو الأكثر تتويجا ببطولة أمم إفريقيا، ويعرف كيف ينتصر في المواجهات الكبيرة، ولا يستهان به، لدية ترسانة من اللاعبين المميزين.

 

منتخب مص

 

 من المرشح الأول من وجهة نظرك للتتويج ببطولة أمم إفريقيا؟

الأمور لم تتضح بعد، يمكن أن نبدأ الحديث عن المرشح الأول للفوز بأمم إفريقيا بدية من الدور ربع النهائي.

 

ما رأيك في مستوى محمد صلاح مع منتخب مصر؟

محمد صلاح لاعب كبير، قادر على إعطاء منتخب مصر الحلول في أي جزء من الثانية، يظل محمد صلاح هو محمد صلاح مهما حدث.

محمد صلاح مكسب لا أي مدرب، إمكانياته ستظهر إذا لعب على ملعب جيد، لكن ملاعب الكاميرون تشعر أن أرضيتها “تراب”، لا يمكن أن نلوم محمد صلاح، مسكين من ينتقد محمد صلاح، وهل جاء من ليفربول للعب في ملاعب مثل ملاعب في الكاميرون؟!، رأينا كيف يصبغون أرضية الملاعب في الكاميرون بصبغة خضراء لإخفاء عيوبها.

 

 كم منتخبا عربيا ترشحه للتأهل المونديال؟

جميع مباريات المنتخبات العربية صعبة، ولكن أتمنى تأهل مصر وتونس والمغرب والجزائر.

أمم أفريقيا تونس أمم إفريقيا 2022 منتخب مصر محمد صلاح كا رلوس كيروش

ترشيحاتنا

قمة إيطاليا.. ديبالا يقود يوفنتوس وإبراهيموفيتش أساسيًّا مع ميلان

بعد 14 سنة زواج.. رجل يسحل زوجته بالشاكوش ويرميها بالرصاص وينتحر

الجروان يشارك في المنتدى الدولي للشباب حول الأمن والسلام بـ جزر القمر

أول المتأهلين إلى ربع نهائي أمم أفريقيا.. خيول بوركينا تدهس فهود الجابون

رئيس البرلمان العربى: نرجو من المصريين استمرار دعم السيسي

خالد بدرة قائد تونس السابق: منتخبنا غير جاهز لأمم إفريقيا.. ومن ينتقد محمد صلاح "مسكين"| حوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 تصريحا|وزير التعليم يكشف مصير الترم الثاني وحقيقة إغلاق المدارس ومفاجآت سبتمبر المقبل

بعد مصرع وإصابة 24 شخصا في حريق بـ الكاميرون..اتحاد الكرة:بعثة مصر آمنة

خاص.. رئيس بعثة منتخب مصر ينفي شائعة إصابات بسبب انفجارات ياوندي بالكاميرون

بدء تسجيل استمارات التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا .. الثلاثاء

كافيه مسكون.. شاهد كاميرات المراقبة ترصد العفاريت حول الزبائن|فيديو

متهم في قضية رشوة مسئولين بوزارة الصحة يعترف: أيوه أنا توسطت

ممنوع خروج الأطفال وكبار السن..الصحة تقدم 4 نصائح للوقاية من نزلات البرد

5 سلع لا يجوز للمستهلك استبدالها أو إرجاعها .. اعرفها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

شاهد.. الصور الأولى لأبطال مسلسل ولهان في كواليس تصوير أدوارهم

خصلات شعر.. شاهد امرأة تعثر على اكتشاف صادم داخل ماسورة الحمام

فيديو

تذاكر مجانية ولقاحات كورونا للرواد.. ما الجديد في معرض الكتاب 2022؟ "فيديو"

مش هننسى تضحياتكم .. هذا ما قاله السيسي في عيد الشرطة الـ70

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس| القوات المسلحة تنتهي من الهوية البصرية لمحافظة أسوان

خدمة أم الزوج.. القول الفصل في قضية الحما وواجب الزوجة

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ