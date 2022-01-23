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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بالشباب.. الزمالك يهزم المريخ السوداني بثنائية وديا

صدى البلد

فاز فريق الزمالك على المريخ السوداني بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم الأحد على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من، السيد عطية في حراسة المرمي، محمد طارق، محمد حمدي، أحمد ذكي، محمد حسام "بيسو" في خط الدفاع، طارق علاء، ماجد هاني، سيف جعفر، يوسف أسامة، سيد عبد الله نيمار في خط الوسط، حسام أشرف في خط الهجوم.

أحرز يوسف أسامة نبيه الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 37، قبل أن يضيف "نيمار" الهدف الثاني في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، وأحرز أوجستن أوتو هدف الفريق السوداني في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

وشهد الشوط الأول سيطرة شبه كامله من جانب الزمالك، وأهدر الفريق العديد من الفرص عن طريق الثنائي حسام أشرف وسيف فاروق جعفر، ونوع الأبيض هجومه على مرمى المريخ السوداني سواء من الأطراف أو الاختراقات من وسط الملعب.

واستطاع لاعبو الزمالك ترجمة السيطرة على أحداث اللقاء بإحراز هدفين في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أجرى الزمالك 7 تعديلات على التشكيل ودفع الجهاز الفني بكل من، مصطفى طارق مصطفى ورضا محمد العميد وعبدالرحمن الفيومي وأحمد عبدالرحيم "إيشو" عبدالله محمد  وكريم عبدون  إبراهيم محمد بدلا من "محمد حسام "بيسو" ويوسف أسامة نبيه وسيف جعفر وسيد عبدالله نيمار وماجد هاني و"إيشو" وطارق علاء"

تبادل الفريقان السيطرة على منطقة وسط المعلب في الشوط الثاني، واستطاع الفريق السوداني أن يقلص النتيجة ويحرز الهدف الأول في شباك الزمالك.

وتكون الجهاز الفني للزمالك من: حسين ياسر المحمدي وأحمد رزق مدربا عاما، ورامي حسن مدربا، ومحمد كيبر مدربا للحراس ، ودكتور ياسين غنيم طبيبا، ومحمود حمودي إداريا.

وتابع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المباراة الودية للوقوف على مستوى اللاعبين الناشئين.
 

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