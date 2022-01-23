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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كارمن بصيبص: متحمسة جدا للجزء الثالث من مسلسل عروس بيروت.. فيديو

كارمن بصيبص
كارمن بصيبص

قالت الفنانة كارمن بصيبص، إن اليوم سيتم عرض الحلقة الأولي من الجزء الثالث من مسلسل عروس بيروت، مؤكدة أنها متحمسة جدا، خاصة وأن هذا الجزء يركز أكثر علي العائلة ومشاكل أفرادها.

وأضافت كارمن بصيبص خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن الجزء الثالث من مسلسل عروس بيروت به الكثير من الأحداث وسيعجب المشاهدين، مشيرة إلي أن الجزء الثالث يصل عدد حلقاته إلي 50 حلقة.

وأوضحت كارمن بصيبص، أنه حتي الآن لم ننتهي من تصوير حلقات الموسم الثالث بالكامل، لافتة إلي أن هذا هو الموسم الثالث والأخير من المسلسل.

عروس بيروت مسلسل عروس بيروت الفنانة كارمن بصيبص كارمن بصيبص الجزيء الثالث كلام الناس

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