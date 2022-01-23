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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدير مكافحة المخدرات الأسبق: مصر تشهد استقرارا سياسيا غير مسبوق.. فيديو

اللواء مجدى السمرى
اللواء مجدى السمرى

قال اللواء مجدى السمرى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقا، إن البلاد تشهد طفرة غير عادية في الأمن والأمان في كافة ربوع البلاد.


وأضاف "مجدي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "البلد تنعم بالأمن والأمان رغم التحديات الموجودة في المنطقة من انفلات أمني في جميع الأقاليم".


وأشار إلى "أن مصر تنعم بالاستقرار والأمن والأمان، ويرجع الفضل للرئيس السيسي الذي يدعم جهاز الشرطة بكافة أنواع الدعم".


وأكد اللواء مجدى السمرى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقا،: "جميع الدول التي تعرضت للانهيار أصبحت بؤرة إنتاج وتصدير المواد المخدرة"، مردفا: "أفغانستان تمثل مصدر إنتاج وتصدير 95% من مخدر الأفيون عالميا".


وتابع مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقا،: "الأجهزة المعلوماتية بالداخلية تعمل على أعلى مستوى لمواكبة التطور الذي تستخدمه التشكيلات العصابية".

مساعد وزير الداخلية مكافحة المخدرات ساعد وزير الداخلية وزير الداخلية تشكيل عصابى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأمن والأمان

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