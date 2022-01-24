استخدام الضوء الأزرق.. 4 طرق لـ حرق الدهون أثناء النوم

إذا كنت ممن يعانون من السمنة وتبحثين عن كيفية، حرق الدهون أثناء النوم فلن يكون الأمر صعبًا، يمكنك التركيز على نظام غذائي صحي وروتين تمارين منتظم وهناك بعض التغييرات الإستراتيجية التي يمكنك إجراؤها لتحسين نومك من أجل حرق الدهون.

كيفية حرق الدهون أثناء النوم



تتمثل الخطوة الأولى لتحسين نومك لفقدان الوزن في الحصول على قسط كافٍ منه. إن النوم بحد ذاته يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن لأنه ضروري لهرمون الجسم الطبيعي ووظيفة الجهاز المناعي، والشخص البالغ يحتاج إلى ما يقرب من سبع ساعات ونصف إلى تسع ساعات من النوم.

يجب أن تكون تمارين القوة البديل لمن يريد الاستفادة من فقدان الوزن ليلاً، لأن تمارين القوة تستمر في حرق السعرات الحرارية حتى التمرين البسيطة في المنزل يمكن أن يحافظ على الجسم في وضع حرق السعرات الحرارية طوال الليل، حتى بعد النوم.



طريقة حرق الدهون أثناء النوم

أفضل طريقة لحرق الدهون أثناء النوم هي النوم في بيئة أكثر برودة وأكثر ظلاما، وفقًا لدراسة صغيرة نُشرت في مجلة Diabetes ، فإن الأشخاص الذين يحافظون على غرف نومهم عند درجة حرارة ثابتة تبلغ 66 درجة لمدة شهر واحد زادوا من كمية السعرات الحرارية التي تحرق الدهون البنية في أجسامهم بنسبة تصل إلى 42٪ وعززوا عملية الأيض بنسبة 10٪ ويمكن أن تمنعك الغرفة الدافئة جدًا من النوم أو البقاء نائمًا.

لإنقاص الوزن أثناء النوم، حاولي التخلص من الضوء، تشير الأبحاث إلى أن الضوء قبل النوم يمكن أن يثبط الميلاتونين، ويبدو أن النوم مع الضوء يؤثر على التنظيم اليومي لعملية التمثيل الغذائي، مما يزيد من خطر زيادة الوزن، لذا، قم بإيقاف تشغيل التلفزيون والهاتف وأي مصابيح بجانب السرير.



طريقة حرق الدهون في النوم

أظهرت الدراسات أن طريقة حرق الدهون في النوم هي اللجوء إلى استخدام الضوء الأزرق الذي ينبعث يعطل إنتاج الميلاتونين الذي يحتاجه الجسم لتعزيز النوم بالإضافة إلى ذلك، أفادت دراسة أجراها باحثون في جامعة نورث وسترن أن التعرض للضوء الأزرق ليلاً يزيد الجوع ومقاومة الأنسولين، وهو ما يمكن أن يؤدي بالطبع إلى زيادة الوزن وليس فقط تعطيل قدرة الجسم على حرق الدهون.

النوم

كيفية حرق الدهون أثناء النوم

تناول عشاء كبير في وقت قريب جدًا من وقت النوم سيستهلك طاقة جسمك في محاولة للهضم بدلاً من التخلص من السموم، لذا يجب التركيز على عشاء أصغر ووجبة فطور أكبر والاحتفاظ بوجبة خفيفة في الصباح وبعد الظهر.

إذا كنت تعاني من أمراض مثل الحموضة المعوية، فمن المرجح أن يؤدي تناول وجبة دسمة قبل النوم إلى إبقائك مستيقظًا وحتى عملية الهضم فقط كافية لإبقائك مستيقظًا في الليل.

وجدت دراسة حديثة أن المشاركين الذين تناولوا وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل كسروا دهونًا أقل مما كانوا عليه عندما تناولوا نفس الكمية من السعرات الحرارية في وقت مبكر من اليوم. لذا، حافظ على العشاء خفيفًا وصغيرًا ولكن لا تذهب إلى الفراش جائعًا أيضًا.

يساعد تزويد الجسم بالبروتين كل بضع ساعات على استقرار مستويات السكر في الدم. وهذا يسرع عملية التمثيل الغذائي طوال النهار والليل. البروتين مهم لبناء العضلات، وسوف يمنع الإفراط في تناول الطعام والرغبة في تناول الأطعمة المصنعة المليئة بالسعرات الحرارية الفارغة التي يمكن أن تمنع فقدان الوزن.



المصدر

كيفية حرق الدهون أثناء النوم