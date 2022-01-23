أول المتأهلين إلى ربع نهائي أمم أفريقيا.. خيول بوركينا تدهس فهود الجابون

تأهل منتخب بوركينا فاسو إلى دور ربع النهائي من مسابقة كأس الأمم الأفريقية، عقب الفوز على نظيره الجابون بضربات الترجيح "7-6" بعد التعادل "1-1" في المباراة.



تقدمت بوركينا فاسو عن طريق بيرتراند تراوري في الدقيقة ٢٨ من عمر اللقاء من خلال هجوم مرتد لصالح بوركينا فاسو بتمريرة من دانجو واتارا إلى بيرتراند تراوري ليخرج حارس مرمى الجابون مرماه، لكن لاعب أستون فيلا سدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيمن وسكنت الشباك.

وسجل هدف التعادل لفريق الجابون اللاعب برونو إيكويلي مانجا في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

وخاض منتخب منتخب بوركينا فاسو المباراة بتشكيل مكون من :-

"كوفى، كابورى، بيرتراند تراورى، تابسوبوا، دايو، باندى، جوستافو، تراورى، جويرا، ياجو، دانجو".

بينما خاض الجابون المباراة بتشكيل مكون من :-

"أمونومى، موسوندا، توركى، سيدنى، مانجا، اوبيانج، بوبيندا، بالون، ألفينا، كاكا، بوكو”.



وبعد التعادل في الأشواط الأصلية، ذهبت المباراة للأشواط الإضافة واستمرت النتيجة على حالها، ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح من علامة الجزاء التي تفوق فيها بوركينا فاسو "7-6".