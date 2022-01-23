عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول المتأهلين إلى ربع نهائي أمم أفريقيا.. خيول بوركينا تدهس فهود الجابون

صدى البلد

تأهل منتخب بوركينا فاسو إلى دور ربع النهائي من مسابقة كأس الأمم الأفريقية، عقب الفوز على نظيره الجابون بضربات الترجيح "7-6" بعد التعادل "1-1" في المباراة.

تقدمت بوركينا فاسو عن طريق بيرتراند تراوري في الدقيقة ٢٨ من عمر اللقاء  من خلال هجوم مرتد لصالح بوركينا فاسو بتمريرة من دانجو واتارا إلى بيرتراند تراوري ليخرج حارس مرمى الجابون مرماه، لكن لاعب أستون فيلا سدد كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيمن وسكنت الشباك.

وسجل هدف التعادل لفريق الجابون اللاعب برونو إيكويلي مانجا في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

وخاض منتخب منتخب بوركينا فاسو المباراة بتشكيل مكون من :-

"كوفى، كابورى، بيرتراند تراورى، تابسوبوا، دايو، باندى، جوستافو، تراورى، جويرا، ياجو، دانجو".

بينما خاض الجابون المباراة بتشكيل مكون من :-

"أمونومى، موسوندا، توركى، سيدنى، مانجا، اوبيانج، بوبيندا، بالون، ألفينا، كاكا، بوكو”.

وبعد التعادل في الأشواط الأصلية، ذهبت المباراة للأشواط الإضافة واستمرت النتيجة على حالها، ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح من علامة الجزاء التي تفوق فيها بوركينا فاسو "7-6".

بوركينا فاسو الجابون كأس الأمم الافريقية بيرتراند تراوري ف رونو إيكويلي مانجا

ترشيحاتنا

تشكيل برشلونة أمام ديبورتييفو ألافيس بالدوري الإسباني

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تعلن تواجد 6 عينات إيجابية في الدوري المصري

قمة إيطاليا.. ديبالا يقود يوفنتوس وإبراهيموفيتش أساسيًّا مع ميلان

بعد 14 سنة زواج.. رجل يسحل زوجته بالشاكوش ويرميها بالرصاص وينتحر

الجروان يشارك في المنتدى الدولي للشباب حول الأمن والسلام بـ جزر القمر

أول المتأهلين إلى ربع نهائي أمم أفريقيا.. خيول بوركينا تدهس فهود الجابون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 تصريحا|وزير التعليم يكشف مصير الترم الثاني وحقيقة إغلاق المدارس ومفاجآت سبتمبر المقبل

بعد مصرع وإصابة 24 شخصا في حريق بـ الكاميرون..اتحاد الكرة:بعثة مصر آمنة

خاص.. رئيس بعثة منتخب مصر ينفي شائعة إصابات بسبب انفجارات ياوندي بالكاميرون

بدء تسجيل استمارات التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا .. الثلاثاء

كافيه مسكون.. شاهد كاميرات المراقبة ترصد العفاريت حول الزبائن|فيديو

متهم في قضية رشوة مسئولين بوزارة الصحة يعترف: أيوه أنا توسطت

ممنوع خروج الأطفال وكبار السن..الصحة تقدم 4 نصائح للوقاية من نزلات البرد

5 سلع لا يجوز للمستهلك استبدالها أو إرجاعها .. اعرفها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

شاهد.. الصور الأولى لأبطال مسلسل ولهان في كواليس تصوير أدوارهم

خصلات شعر.. شاهد امرأة تعثر على اكتشاف صادم داخل ماسورة الحمام

فيديو

تذاكر مجانية ولقاحات كورونا للرواد.. ما الجديد في معرض الكتاب 2022؟ "فيديو"

مش هننسى تضحياتكم .. هذا ما قاله السيسي في عيد الشرطة الـ70

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس| القوات المسلحة تنتهي من الهوية البصرية لمحافظة أسوان

خدمة أم الزوج.. القول الفصل في قضية الحما وواجب الزوجة

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ