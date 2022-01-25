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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صدى البلد ينشر كواليس وأسرار وفاة الشهيد العقيد محمد وحيد حبشي..عمه: كان كتوما جدا ولم نعلم بوفاته إلا من خلال الأخبار

عماد حبشي عم الشهيد
عماد حبشي عم الشهيد العقيد محمد وحيد حبشي

قدم صدى البلد بثا مباشرا مع عماد حبشي رجل الأعمال وعم الشهيد العقيد محمد وحيد حبشي ابن المنيا الضابط بالأمن الوطني الذي استشهد في مأمورية الواحات 2017.

قال رجل الأعمال عماد حبشي أنني فخور انا الأسرة قدمت احد شهداء الوطن الأبطال الذي ضحى بحياته من أجل استقرار وتنمية البلاد 
وأضاف أن الشهيد محمد حبشي كان دمث الخلق ومثال للتضحية والإخلاص والتفاني في العمل وهذه ليست شعارات بل حقيقة يلمسها كل من تعامل معه.

فكان الشهيد علاقاته طيبه بجميع أفراد الأسرة والعائلة وأصدقائه وكنت لا تشعر أنه ضابط بالأمن الوطني من تواضعه الجم وادبه مع الجميع.

فقد رافق الشهيد والدة اللواء وحيد حبشي مدير أمن السويس الأسبق في رحلة علاجه وكان متابع جيد لكل تفاصيل علاج والدة وكان بارا بوالدة كثيرا.

وأوضح أن الشهيد محمد كان لا يتحدث كثيرا عن عمله أو المأموريات المكلف بها فكان كتوم جدا ونحن لا نعرف أي معلومة عنه فكنا نفاجأ أنه سافر عدة دول وفي أحد المرات شاهدناه داخل أحد الفنادق الشهيرة مطلق لحيته ويعمل كأحد موظفي الفندق فالشهيد محمد كان لا يتحدث عن ماذا يفعل في كل مأمورياته لا نعلم عنها شيئا ولم نعلم أنه كان من ضمن ضباط مأمورية الواحات لأنه كان لا يقول لنا شيء.

 

وأشار أن الشهيد العقيد محمد وحيد حبشي اشتري كفن لوالدة من مكة المكرمة عندما أدى فريضه الحج الا ان الكفن الذي اشتراه لوالدة كفن فيه نفسه وكان يدعوا الله سبحانه وتعالى أن يكون من الشهداء وربنا استجاب لدعائه.

 

وأوضح أن محمد لديه ولد وبنت هما احمد وجودي وأبنه احمد يتمنى أن يكون ضابط شرطة لاستكمال مسيرة والدة.

 

وقال رجل الأعمال عماد حبشي كان لي تساؤل لكل أمثال الإرهابي هشام عشماوي وعماد عبد الحميد ومن على شاكلتهم كيف يستبيحون دماء 16 ضابط من خيرة أبنائنا وهم يكبرون ويهللون اي دين واي عقيدة تامر بقتل أناس أبرياء لا ذنب لهم.


يشار أن الشهيد العقيد محمد وحيد حبشي تخرج في كليه الشرطة دفعة 2000 عمل في مباحث مركز سمالوط عام 2001 وشهد كل من تعامل معه بدماثة أخلاقه وإخلاصه في عمله ثم انتقل لجهاز الامن الوطنى في 2011  وبدأت رحلته الحقيقه فى مأموريات متعددة لملاحقة العناصر الإرهابية بالقاهرة والجيزة والإسماعيلي وسيناء حتى استشهد في مأمورية الواحات في أكتوبر 2017 ضمن 15 آخرين أثناء الاشتباك مع عناصر إرهابية يتزعمها الإرهابي عماد عبد الحميد الذراع اليمنى للإرهابي هشام عشماوي والتي أسفرت عن مقتل عدد كبير من العناصر الإرهابية.

 

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المنيا الآمن الوطني البث المباشر 2017 محمد وحيد فريضة الحج محمد وحيد حبشي مأمورية الواحات مدير أمن السويس كلية الشرطة

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