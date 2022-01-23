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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجروان يشارك في المنتدى الدولي للشباب حول الأمن والسلام بـ جزر القمر

الجروان مع رئيس جزر
الجروان مع رئيس جزر القمر

يعقد المنتدى الدولي للشباب حول الأمن والسلام، بعد غد، الثلاثاء، بحضور رئيس جزر القمر، وبرعاية رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان، الذي وصل إلى العاصمة موروني.


ووصل أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، إلى عاصمة جزر القمر "موروني"، اليوم الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى من المجلس، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.


وذكر بيان للمجلس العالمي للتسامح والسلام، مساء اليوم، أن الزيارة تهدف إلى الإشراف على "المنتدى الدولي للشباب حول الأمن والسلام" في جزر القمر، والذي تنظمه الحكومة القمرية، بالشراكة مع البرلمان القمري، وبالتعاون مع جمعيات الشباب، تحت رعاية المجلس العالمي للتسامح والسلام.


ويعقد "المنتدى الدولي للشباب" الثلاثاء، الموافق 25  يناير الجاري، في مقر البرلمان القمري، بحضور الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر، ورئيس البرلمان القمري، مستدران عبده، ووفود من 30 دولة.


وكان في مقدمة مستقبلي "الجروان" لدى وصوله إلى مطار "موروني" الدولي، مستدران عبده، رئيس البرلمان القمري، ونوابه وممثلي وزارة الشباب.

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الجروان يشارك في المنتدى الدولي للشباب حول الأمن والسلام بـ جزر القمر

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